16:18 – Gemischte TSG-D-Jugend verliert knapp

Ein emotionales und bisweilen sehr hartes Spiel erlebten die Zuschauer der gemischten D-Jugend am Samstagabend in Laichingen. Beide Mannschaften spielten von Beginn an auf einem hohen Niveau und die Ehinger führten nach der Anfangsphase mit vier Toren. Im Spielverlauf jedoch konnten sie die Lerninhalte aus dem Training in der Abwehr nicht konsequent umsetzen und ließen im Angriff den nötigen Druck vermissen. Das Team war immer nah am Sieg, konnte das Spiel aber aufgrund des Heimvorteils der Laichinger am Ende nicht gewinnen.

Eine 17:22-Niederlage mussten die Handball-Jungen der C1 der TSG Ehingen am Samstag gegen den HC Hohenems einstecken. Nach einer sehr guten ersten Halbzeit ging das Team mit einem knappen Vorsprung von 12:10 in die Pause. Leider konnten die Spieler im Anschluss nicht mehr an die zuvor gute Abwehrleistung anknüpfen und waren auch im Abschluss nicht mehr erfolgreich, so dass sie sich am Ende geschlagen geben mussten.

Die Jungen der C2 konnten gegen den TSV Bad Saulgau II einen Sieg für sich verbuchen. In einem insgesamt knappen Spiel konnten die Spieler Dank einer guten Abwehrleistung von Team und Torwart ihre Sechs-Tore-Führung zu Beginn der zweiten Halbzeit am Ende in einen zwei Tore-Vorsprung retten und gewannen 21:19.