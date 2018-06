16 TSG-Athleten beim Triathlon in Erbach

Der Heimtriathlon in Erbach ist das jährliche Saisonhighlight der Triathlon Abteilung der TSG Ehingen. Mit 16 Starterinnen und Startern war die Triathlonabteilung der TSG Ehingen dabei stark vertreten.

In der Baden-Württembergischen Landesliga Süd ging mit vier Startern das Denkinger Logistik Team Ehingen an den Start über die Olympische Distanz. Das Ersatzgeschwächte Team bestehend aus Philipp Zimmerhackl, Tobias Tress, Joachim Zweifel und Christoph Hinz musste sich im starken Feld mit Platz zwölf zufrieden geben. In den übrigen Starterfeldern von der Olympischen Distanz bis hin zum Volkstriathlon konnten die Ehinger Starter wieder ihre persönlichen Bestzeiten steigern und das viele Training in den vergangenen Wochen in zufriedene Gesichter umwandeln. Unterstützt vom Schwimmtrainer Robert Heissmann wurden kurz vorm Start noch die letzten Tips beim Einschwimmen umgesetzt, um in der optimalen Wasserlage um die Bojen im Erbacher See zu schwimmen.

Gekrönt wurde der Tag für die Athleten noch von zahlreichen Podiums-Platzierungen in den Altersklassen.

Über die Olympische Distanz: Sibylle Rattunde (1. AK), Andrea Ströbele (2. AK), Rose Zdebik (5. AK), Peter Gaßmann (20. AK), Christoph Fiesel (31. AK)

Über die Volksdistanz: Hubert Hummel (2. AK), Sarah Schmid (4. AK), Sarah Baumann (8. AK), Karin Denkinger-Renner (10. AK), Markus Rathenow (15. AK), Chris Herde (22. AK)