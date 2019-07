16 Spiele in der zweiten Runde

Schon eine Woche nach der ersten Bezirkspokalrunde findet am Wochenende 17./18. August die zweite Runde statt. Diese wurde ebenfalls in Öpfingen ausgelost. Geplanter Termin für die Zweitrundenspiele ist am Sonntag, 18. August, 17 Uhr. Dabei kommt es zu folgenden Begegnungen: Sieger SpVgg Pflummern/Rißtissen – SV Ringingen, Sieger SV Betzenweiler/SV Bad Buchau – SG Öpfingen, FC Marchtal – SSV Ehingen-Süd II, Sieger SV Unterstadion/SV Dürmentingen – Sieger KSC Ehingen/SGM SW Donau II, SV Niederhofen – SF Donaurieden, SGM Ertingen/Binzwangen – SV Uttenweiler I, FV Neufra II – SSV Emerkingen, SV Herbertshofen – Sieger SF Bussen/FV Neufra I, Sieger SG Altheim II/SG Griesingen – Sieger SC Lauterach/SG Ersingen, SGM Oggelshausen/Kanzach – Sieger SV Oberdischingen/TSG Ehingen I, FC Schelklingen/Alb – Sieger FC Schmiechtal/FV Altheim, Sieger FV Altheim II/FV Schelklingen-Hausen – SGM SW Donau I, SV Uttenweiler II – Sieger SG Öpfingen II/SF Kirchen, SGM Daugendorf/Zwiefalten – SG Altheim I, Sieger SV Granheim/TSG Ehingen II – SV Eintracht Seekirch, Sieger SV Unlingen/TSV Riedlingen – Sieger TSV Allmendingen/SG Dettingen.