155 Frauen treffen sich beim Kreislandfrauentag

Einen höchst amüsanten und fröhlichen Kreislandfrauentag haben 155 Mitglieder des Kreisverbands Ehingen im Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern am Mittwoch in Köhlers Krone erlebt. Aufschlussreich beantwortete die Psychologin Tanja Köhler die fantasieanregende Frage „Was trägt der Schotte unterm Kilt?“

Mit Tanja Köhler aus Denkingen, wo der 1002 Meter hohe Hummelsberg als eine der höchsten Erhebungen der Schwäbischen Alb hoch über die Baar aufragt, hat Kreisverbandsvorsitzende Heidi Nothacker eine Referentin engagiert, die es von Neugier getrieben schon weit gebracht hat, nicht nur bis Schottland. 2012 erhielt sie den Internationalen Deutschen Trainingspreis und ein Jahr später sowie 2014 den HR Excellence Award zugesprochen. Auf unterhaltsame Weise bringt Tanja Köhler ihre Zuhörer dazu, ihre Sehnsucht nach Neuem ernst zu nehmen und erfolgreich neue Wege zu beschreiten. Aktuelle Wünsche, Träume und Vorhaben hat sie selbst verwirklicht und zeigt andern, wie das geht.

Selbstbewusst wirbt die Diplompsychologin für das von ihr erarbeitete Selbstcoaching-Programm. „Das Jahr, als ich anfing, Dudelsack zu spielen“ hat sie ihre als Buch erschienene und in die Schritte Dringlichkeit, Zielklärung und Umsetzung gegliederte Anleitung zur Veränderung in der Mitte des Lebens überschrieben.

„Ich bin eine total verrückte Psychologin“, bekannte Tanja Köhler, nachdem sie ihre Zuhörerinnen auf einem 2500 Euro teuren Dudelsack lautstark und musikalisch gekonnt in das Thema eingestimmt und damit gezeigt hatte, dass man erreicht, was man möchte, wenn man seine Wünsche zielstrebig umsetzt. In Schottland hat sich „Die Tanja Köhler“, so ihre Marke, jedenfalls verliebt und das Land mehrfach besucht. Auch mit Rod Stewart hat sie eigener Angabe nach schon gesungen – er oben auf der Bühne, sie unten mitten drin im Publikum.

Ehrengast des Kreislandfrauentags in Dächingen wer Doris Härle, Vizepräsidentin des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern. Sichtlich frohgelaunt genoss Kreisbauernverbandspräsident Ernst Buck als einziger Mann außer Gastgeber Alfons Köhler die Wohlfühlatmosphäre. Mit schwungvollem Gesang umrahmte der von Ruth Schenk dirigierte 40-köpfige Landfrauenchor den Nachmittag im voll besetzten Gasthaussaal.