1500 Narren beleben Brauchtumsabend

1500 Narren von 75 Zünften haben am Freitagabend die Chilichheimer Fasnetshalle zur Hochburg der Narretei erhoben. 16 Vereine boten auf der Bühne eine zweieinhalbstündige Show von faszinierender Attraktivität.

Mit dem schwäbischen Traditionsmarsch „Noi, noi, 's isch nix bassierdd“ zog die komplette Kirchener Blasmusik Punkt 20.11 Uhr von hinten herein und belebte vorne die Bühne. Was nachher alles passierte, erregte die Bewunderung des in Fasnetsbrauchtum einschlägig bewanderten Publikums. Sage und schreibe 16 Vereine stellten ein Programm auf die Füße, die sich gewaschen hatten.

Mit viel Applaus wurde akrobatische Hochstapelei belohnt. Die übliche fünfstöckige Pyramide der Maskierten wurde dabei haushoch übertrumpft von einer siebenstöckigen der Narrenzunft Oberstadion, nachdem sich die dortigen Schlossberghexa schon sechsstöckig in die Höhe gereckt hatten.

Dazwischen verdeutlichte die Tanzgarde Oggelsbeuren, warum rheinischer Karnevalsbrauch schwäbischen Alemannen bei passender Gelegenheit immer noch in die Knochen fährt. „Oifach geil war des!“, entfuhr es dem die Show moderierenden Zunftmeister Joe Betz spontan beim Anblick dessen, was aus den rotweißen Kostümen hervorragte. Dem setzte die Zunft Deiflweib aus Erolzheim eher verblichene Schönheit regionaler Brauchtumsvergangenheit entgegen. Danach erst setzte Joe in Begleitung seines Stellvertreters Jürgen Lang, Bobbeleskenig Brenno und Renate Hartmann zur offiziellen Begrüßung an. In einheitlichem Häs bauten sich die Hilmahexa aus Dornstadt auf. Dazu kontrastierte die abwechlungsreiche Kostümierung der Blausteiner Katzenstrecker.

Zu einer Kakophonie erster unsinfonischer Güte setzten die Schalmeien der Interessengemeinschaft Fasnet, Westerheim an. Darin waren bekannte Titel wie „Ciao amore“ ohrenschmalzerweichend und fasnachtsgerecht bis zur hörbaren Unkenntlichkeit entstellt.

Aus Lauterach kamen Bären der braunsten Sorte und pyramidisierten sich zusammen mit ihren Schnegga. Ein elegantes Cabaret-Ballet präsentierten die Private Dancers aus Laupheim. Maskiert und mehr behäst gaben sich Nasgenstadts Nesselweiber und die Jumping Jesters aus Oggelshausen. Eine Art Weißnarren stellten die Weckafresser aus Äpfingen dar. Was ihre karnevalistische Garde danach bot, stellte alles bisher Gesehene in den Schatten. Zum Radetzkymarsch in Moll präsentierte sie Bein in voller Länge. Ihnen ward als einziger Shownummer eine Zugabe erlaubt, und Joe Betz ließ es sich nicht nehmen, die attraktiven Girls als Bilderrahmen für sein Porträt in Anspruch zu nehmen

Zwei starke Keiler verliehen dem geisterhaften Auftritt der Narrenzunft Erbach die nötige Wildheit, ehe das Fanfarenkorps Ulm/Neu-Ulm das Programm des gelungenen achten Kirchener Brauchtumsabend mit Getöse abrundete. In der Halle und in einem Partyzelt daneben feierten die fröhlichen Narren noch lange weiter.