150 Voltigierer treffen sich am Stoffelberg

Bereits die dritte Auflage des Ehinger Voltigierturniers unter der Leitung von Andrea Schlecker findet am Sonntag, 22. April, am Stoffelberg statt. Angekündigt haben sich etwa 150 Voltigiererinnen und Voltigierer aus ganz Süddeutschland, die in Prüfungen für Gruppen, Doppelpaare oder als Einzelteilnehmer an den Start gehen.

Für den Nachwuchs gibt es morgens Wettbewerbe im Schritt, die etwas Fortgeschritteneren dürfen auch schon einzelne Übungen im Galopp präsentieren. Dabei können außerdem auch schon die ersten Punkte für die Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises Alb Donau gesammelt werden. Besonders breit ist das Starterfeld dieses Jahr in den höheren Prüfungen der Klassen L und M aufgestellt, viele wollen das Turnier als letzten Probedurchlauf für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft in Ulm-Wiblingen nutzen. Das heißt, das Publikum darf sich auf hochkarätigen Sport freuen. Besonders sehenswert dürften die Küren der M-Gruppen- und M-Einzelvoltigierer werden. Dabei verspricht die Veranstaltung, nicht nur für eingefleischte Pferdesportprofis interessant zu sein, eingeladen ist jeder, der sich für turnerische Leistungen begeistern kann. Wer will kann in der Mittagspause das Reiterstüble besuchen, hier sorgt die Mannschaft um Monika Kuhn und Sigrid Kay für ein umfangreiches Angebot aus warmen Speisen, Kaffee und Kuchen. Vom gastgebenden Verein gehen gleich zwei Teams an den Start, außerdem stellt Marie Prang im Galopp-Schritt-Wettbewerb ihr Können unter Beweis, Kristina Schlecker versucht im M-Einzel ihr Glück.

Zeitplan: 8.30 Uhr: Schritt-Gruppen, 9 Uhr: Galopp-Schritt-Gruppen, 9.30 Uhr: Galopp-Schritt-Einzel, 9.45 Uhr: E-Einzel, 10 Uhr: L-Einzel, 10.45 Uhr: Doppel, 13 Uhr: Junior-Einzel, 13.45 Uhr: M-Einzel, 14.30 Uhr: A-Gruppen–Pflicht, 14.40 Uhr: L-Gruppen – Pflicht, 15.40 Uhr: M-Gruppen-Pflicht, 17 Uhr: A-Gruppen–Kür, 17.10 Uhr: L-Gruppen–Kür, 17.40 Uhr: M-Gruppen–Kür.