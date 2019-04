15. Nordic-Walking-Tag mit rund 180 Teilnehmern

Übertriebener sportlicher Ehrgeiz ist den Nordic Walkern fremd, sie wollen sich in der Natur bewegen. Über 150 Walker haben sich am Sonntag dazu beim 15. Nordic Walking Tag des Ehinger Lauftreffs angemeldet. Je nach Lust und Kondition konnten Strecken von 21 Kilometern, 14 Kilometern, acht Kilometern oder fünf Kilometer absolviert werden, Zeitmessungen gab es nicht. Organisiert hatten den Tag Norbert Matuscheck und Peter Frielitz vom TSG Lauftreff. Nordic Walking ist schnelles Gehen, durch den Einsatz von zwei Stöcken wird der Rhythmus unterstützt. Der rechte Stock berührt den Boden, wenn die linke Ferse aufsetzt. Der Stock wird schräg und flach nach hinten eingesetzt.

Die erste Gruppe, die sich auf den Weg machte, wollte die große Strecke mit 21 Kilometern schaffen. Sie führte bis zu Linde an der Straße Kirchen-Altsteußlingen, zwei Mal über die Schleife bis zur Jungviehweide und dann wieder zurück zur Längenfeldschule. Knapp zwei Stunden Laufzeit rechnete Frielitz dafür ein. Zwei Verpflegungsstände unterwegs boten Erfrischungen an. Eine große Gruppe mit 28 Teilnehmern machte sich mit Marlene Braig für die 14 Kilometer auf den Weg: Vorher hatten sich alle aufgewärmt, nochmal gedehnt. „Es ist so schön, wenn man draußen sein kann“, sagte Katrin Jähnke, die seit einem halben Jahr beim Nordic Walking ist. Das kühle Wetter kam den Sportler entgegen, es sollte weitgehend trocken bleiben, kurze Schauer waren aber nicht ausgeschlossen. Ganz stark vertreten mit 19 Frauen war die Frauen-Selbsthilfegruppe nach Krebs.

Sport spielt bei ihnen eine ganz große Rolle, sie treffen sich jeden Montag für mindestens eine Stunde oder mehr zum Laufen, erklärte Marika Stiehle.

Riesig war auch das Aufgebot der Mütter mit Babys oder kleinen Kindern, sie gehören zur Kangagruppe von Eva Class, die einmal in der Woche mit Kind im Tragetuch vor der Brust oder bei größeren Kindern auf dem Rücken trainiert. „Das ist für die Mamas nach der Geburt ideal, schont den Beckenboden und gefällt den Kindern. Die Nähe zur Mama und das Schaukeln finden sie toll“, erklärte Eva Claas. Je größer das Kind, umso größer der Trainingseffekt, sagte sie. Während die anderen Babys schnell einschliefen, genoss die kleine zehn Monate alte Thea den Ausflug sichtlich, lachte und quietschte vor Freude.

Nach dem Lauf trafen sich alle Teilnehmer in der Mensa zum gemütlichen Kaffeetrinken und einem Schwätzchen über den Tag und die Strecke.