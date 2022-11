15. Berger Adventssingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Landgasthof- und Hotel zur Rose hörten und sangen die Berger Bürgerinnen und Bürger alte Lieder der Weihnachtszeit und stimmten sich so auf die besinnlichen Adventszeit ein. In seinem Grußwort betonte Ortsvorsteher Philipp Lämmle, wie wichtig es in Krisenzeiten sei, als Gemeinschaft zusammenzurücken. Er lobte die Arbeit der Kirchengemeinde Berg, der freiwilligen Feuerwehr Berg unter ihrem Kommandanten Jürgen Maier, dem Schützenverein mit Böllergruppe, dem Männergesangverein unter der Leitung von Martin Spranz sowie den Berger Dorfmusikanten unter der Leitung von Timo Nittka – ihrer Initiative sei der Abend zu verdanken.

Die nächsten Veranstaltungen der Berger Adventsfenster sind die Fackelwanderung des Schützenvereins am 3. Advent und das Weihnachtskonzert des Männergesangvereines Berg am 4. Advent.