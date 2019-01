13,1 Millionen Euro Fördergelder für den Breitbandausbau

Mit 13,1 Millionen Euro ist der Alb-Donau-Kreis im Jahr 2018 landesweit Spitzenreiter bei den bewilligten Fördermitteln für den Breitbandausbau gewesen. Von den 112,4 Millionen Euro an Fördergeldern flossen allein 11,7 Prozent in den Alb-Donau-Kreis. Damit können 47 Projekte des Breitbandausbaus in Städten und Gemeinden im Landkreis gefördert werden.

Für Landrat Heiner Scheffold ist dies ein Beleg dafür, dass der Landkreis sowie die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet im Breitbandausbau sehr offensiv und erfolgreich unterwegs sind. Scheffold: „Die Städte und Gemeinden sowie der Landkreis sind hier ständig initiativ. Unsere Kommunen haben die volle Unterstützung durch unsere Breitbandkoordinatorinnen im Landratsamt.“

Die Breitbandkoordination im Fachdienst Kreisentwicklung des Landratsamts hat eine Scharnierfunktion im Breitbandausbau zwischen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, dem Land und dem kommunalen Verbund Komm.Pakt.Net.

Über die Breitbandkoordinatorinnen läuft die Beratung und Unterstützung der Gemeinden beim Netzausbau. Gerade die Unterstützung bei den Förderanträgen ist hilfreich und notwendig, da diese sehr komplex sind.

Der Backbone-Ausbau ist im Alb-Donau-Kreis in vollem Gange und soll 2020 abgeschlossen sein. Für 2019 werden weitere Inbetriebnahmen von Netzen in einzelnen Kommunen des Landkreises erwartet.

„Der Alb-Donau-Kreis ist mal wieder absolute Spitze. Im Jahr 2018 haben die Kommunen in unserer Heimat insgesamt 13,1 Millionen Euro Fördermittel für den Breitbandausbau erhalten. Das ist die mit Abstand höchste Fördersumme, die ein Landkreis im Jahr 2018 in Baden-Württemberg erhalten hat. Das ist ein starkes Zeichen und zeigt, dass sich unsere gemeinsamen Bemühungen auszahlen. Es zeigt aber auch, dass wir am Ball bleiben müssen, um das gesetzte Ziel zu erreichen: ein flächendeckendes Glasfasernetz in unserer Heimat zu verwirklichen, damit alle Haushalte, Schulen und Unternehmen Zugang zum High-Speed-Internet erhalten. Mein Dank gilt allen Beteiligten für die fruchtende Zusammenarbeit, aber vor allem Digitalisierungsminister Thomas Strobl, weil er bei dieser Mammutaufgabe mit Nachdruck am Ball bleibt und unsere Region so weiter voranbringt“, so der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel in Stuttgart.