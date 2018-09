13 Teilnehmer bestehen Prüfung mit Bravour

Die letzte Woche der Sommerferien hat der Reit- und Fahrverein (RFV) Ehingen zur Fortbildung der Reiterjugend genutzt. In einem fünftägigen Kurs bereiteten sich die 13 Teilnehmer auf die Reitabzeichen 10 bis 6 vor. Hierfür wurden, unter der fachkundigen Leitung der Reitlehrerin der Vereins Heike Ahhy, Trainingsstunden in der Dressur und für die Fortgeschrittenen auch im Springen absolviert. Dazu kamen die Theoriestunden, in denen die Jugendlichen ihr Wissen über korrekte Fütterung, gründliche Pferdepflege, Pferdehaltung, verschiedene Pferderassen und Fellfarben sowie Anatomie erweiterten.

Zum Abschluss stand für die aufgeregten jungen Reiter die Prüfung an. In ordentlicher Reitkleidung und geputzten Stiefeln wurde die praktische Prüfung, je nach Ausbildungsstand, nur in der Dressur oder in einem zweiten Teil in einem kleinen Springparcours abgenommen. Diese Prüfungen wurden, ebenso wie der theoretische Prüfungsteil, mit Bravour absolviert. Laut des neuen Reitabzeichensystems, das 2014 in Kraft trat, ist die Bodenarbeit als dritter Prüfungsteil für alle Prüflinge Pflicht. Hierbei werden die Pferde und Ponys vorgestellt, korrekt geführt und gewendet und durch einen kleinen Geschicklichkeitsparcours gebracht.

Am Ende des ereignisreichen Vormittags sah man strahlenden Gesichter, als Heike Ahhy verkündete, dass alle erfolgreich bestanden hatten. So durfte sich Lilu Taisler über das erste Reitabzeichen, das RA 10, freuen. Sina Schubert und Lisa Most absolvierten das ehemalige kleine Hufeisen (Reitabzeichen 9), Amelie Richter, Lenia Kammerer und Jasmina Porcic das Reitabzeichen 8. Die Urkunde des ehemalig großen Hufeisens (Reitabzeichen 7) nahmen Jasmin Humm und Lisa-Marie Schick in Empfang. Das anspruchsvollste Abzeichen der Woche, bei dem eine Dressur- sowie Springreiterwettbewerb in Anlehnung an Klasse E erforderlich war, erwarben David Graf, Bianca Porsche, Jasmin Gaunann, Sabrina Stiehle und Vivian Proppe. Die Ziele für das kommende Jahr, in Form des nächsten Reitabzeichens, sind auf bei der Reiterjugend schon gesteckt.