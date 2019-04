13 Neueinsteiger beim Ehinger Lauftreff

13 Neueinsteiger trainieren seit dem 1. April beim Joggingkurs des Lauftreffs zwei Mal in der Woche ihre Ausdauer. Montag und Mittwoch werden die Teilnehmer von Übungsleitern des Lauftreffs betreut.

An einem dritten Termin in der Woche müssen die Teilnehmer ihre Laufeinheit als „Hausaufgabe“ erledigen. Nach sechs Wochen Kurs ist das Ziel, eine Stunde laufen zu können. Mit großer Begeisterung nehmen die Teilnehmer an den Übungsabenden Teil und ließen sich auch von sehr schlechtem Wetter bisher nicht abhalten. Mit dabei sind Elke Kruger-Schenk, Mareike Münz, Melanie Kloker, Anna Jurtschenko, Jean-Marc Roth, Michael Streibl, Nada Madarac, Veronika Schmuker, Mara Buck, Elisabeth Huss, Dagmar Höllring, Yvonne Appel und Irina Fuchs Betreuer sind Sylvestre Roth, Jens Gollmer und Uwe Kopp.