13-Jähriger klaut Shishas

Ein 13-Jähriger hat am Donnerstag mehrere Shishas in Ehingen entwendet. Gegen 15 Uhr betrat der 13-Jährige eine Tankstelle in der Talstraße. Eine Zeugin beobachtete, wie der 13-Jährige mehrere Einweg-Shishas aus einem Regal nahm und aus dem Verkaufsraum lief und flüchtete.

Den Dieb eingeholt

Er befand sich wohl in Begleitung mehrerer anderer Personen. Zeugen verfolgten den Dieb und konnten ihn einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er hatte nur noch eine Shisha bei sich.

Der Mutter übergeben

Die Anderen hatte er direkt nach dem Verlassen an seine Begleiter verteilt. Der 13-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen nach seinen Begleitern aufgenommen.