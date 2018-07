13 Entenküken: Tierische Großfamilie am Ehinger Groggensee

Ehingen hat schnatternden Nachwuchs bekommen: Auf der Schmiech beim Groggensee treibt sich eine Entengroßfamilie herum. Wer die Entenmutter mit ihren Babys vorbeischwimmen sieht, traut seinen Augen kaum. Gleich 13 kleine Entchen folgen der Mutter überall hin. Fast überall hin, denn die Verlockungen für die Kleinen sind groß. So hat die Entenmama allerhand zu tun, um die Rasselbande im Zaum zu halten. In Reih und Glied geht’s jeden Tag die Schmiech rauf und runter. Da bleibt am Ende des Tages die Rast im Grünen. SZ-Foto: Tanja Bosch (tb)