1,05 Millionen Euro fließen in die Schmiechtalschule

Nach einer Bauzeit von rund vier Monaten ist am Dienstag der Erweiterungsbau bei der Schmiechtalschule Ehingen eingeweiht und in Betrieb genommen worden. Insgesamt hat die Maßnahme 1,05 Millionen Euro gekostet.

Landrat Heiner Scheffold und der Schulleiter der Schmiechtalschule, Christian Walter, verwiesen bei der Einweihung des Erweiterungsbaus auf die deutlich gestiegenen Schülerzahlen. „Allein in den vergangenen zehn Jahren zwischen 2008 und heute stieg die Zahl der Schüler von 76 auf 110 – trotz Inklusion und Aufhebung der Sonderschulpflicht“, sagte Landrat Heiner Scheffold. Scheffold weiter: „Daran zeigt sich, welch guten Ruf diese Schule hat und welches Ansehen und Vertrauen diese Einrichtung, ihr Unterrichtskonzept und vor allen Dingen auch das Team, das hier arbeitet und unterrichtet, haben.“ Für Christian Walter, der seit diesem Schuljahr als Schulleiter die Nachfolge von Karl Wurst-Bühler angetreten hat, war es ein spezieller Moment. „Es ist ein besonderes Gefühl, einen Neubau einweihen zu dürfen, für dessen Planung ich nicht zuständig war. Ich setze mich quasi in das gemachte Nest. Deswegen möchte ich Karl Wurst-Bühler herzlich danken“, so Walter, der betonte, dass der Anbau dringend notwendig gewesen ist. „Wir haben aktuell 16 Klassen bei uns. Im vergangenen Schuljahr musste eine Klasse ohne festen Klassenraum durch die Schule wandern“, erklärte Walter den Gästen. Nun habe die Schule durch den Neubau drei weitere Klassenräume, in denen die Berufsschulstufe, die 14- bis 18-Jährigen, unterrichtet wird.

Die Baukosten betragen 1,05 Millionen Euro. Aus Mitteln der Schulbauförderung des Landes wird ein Zuschuss von 267 000 Euro erwartet.

„Hier an der Schmiechtalschule investieren wir für junge Menschen, die unsere volle Unterstützung und Raum zur Entfaltung benötigen“, betonte Landrat Heiner Scheffold in seiner Rede, in der er auch kurz auf die Geschichte der kreiseigenen Einrichtung in Ehingen einging. „Dieser Erweiterungsbau ist, in der Geschichte der Schule an diesem Standort, mittlerweile der vierte, nach den drei Vorgängern aus den Jahren 1995, 1999 und 2010. Wobei es sich 1995 zunächst um eine provisorische Erweiterung mit einem mobilen Raumsystem handelte, dem dann 1998/99 die eigentliche bauliche Erweiterung folgte“, so Scheffold. Für Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann sei es immer „ein besonderes Ereignis, wenn eine Schule wachse“. „Und die Entwicklung dieser Schule hier zeigt, dass wir Inklusion brauchen“, betonte der Oberbürgermeister. Umrahmt wurde die kleine Feier mit Einlagen der Schmie-Ko-Kids und der Line-Dance Gruppe.