1000 Wahlplakate gestohlen? Kandidat erstattet Anzeige

Eugen Ciresa, der Landtagskandidat der AfD in den beiden Wahlkreisen Ulm und Ehingen (Wahlkreis 64 und 65), hat nach eigener Auskunft Anzeige erstattet. Grund: In den beiden Wahlkreisen seien rund 1000 Wahlplakate der AfD „gestohlen“ worden.

Den Schaden beziffert Ciresa auf rund 5000 Euro, wie er der Presse am Wochenende mitteilte. Schon früher, so Ciresa, seien Plakate „oft zerstört“ worden; nun aber sei „eine neue Dimension“ erreicht. „Die Plakate verschwinden über Nacht spurlos und sehr oft sind dann die Plätze am nächsten Tag mit Plakaten der politischen Mitbewerber belegt.“