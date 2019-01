„1 gutes Buch vong Humor her“ im Franziskanerkloster

Mit „1 gutes Buch vong Humor her“ erobert die derzeit wohl bekannteste deutsche Online-Figur Willy Nachdenklich nach dem Internet nun auch die Bücherregale. Fast über Nacht entwickelte sich im Internet die neue Trendsprache „Vong“. 2017 war „I bims“ Jugendwort des Jahres.

Am Freitag, 1. Februar, präsentiert Willy Nachdenklich um 20 Uhr im Franziskanerkloster seinen Sprachstil und seine Kurzgeschichten. Auf seiner Facebook-Seite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ begeistert Willy seine über 350000 Follower mit parodierten Sinnsprüchen, die vor Rechtschreibfehlern nur so strotzen. In seinen amüsanten, packenden, emotionalen und selbstverständlich nachdenklichen Kurzgeschichten befasst er sich mit den Banalitäten des Alltags.

Idee aus Langeweile

Hinter der Kunstfigur Willy Nachdenklich steckt ein 33-jähriger Großhandelskaufmann aus Amberg in der Oberpfalz. Im Krankenbett kam ihm aus Langeweile die Idee, die kitschigen Bilder mit Sinnsprüchen, die zahlreich im Internet kursieren, zu parodieren, indem er die Rechtschreib- und Grammatikfehler der Ersteller nachahmt und auf die Spitze treibt. Um seine Kreationen zu teilen, erstellte er die Facebook-Seite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“, die schon bald einen Hype erfuhr und den Jugendslang zum Trend machte.