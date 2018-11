0:0 bringt Munderkingen nicht weiter – Siege für Granheim I und Altheim

In der Fußball-Landesliga der Frauen haben sich am Samstag im Kellerduell die Mannschaften aus Munderkingen und Bad Saulgau die Punkte geteilt. Die SG Altheim gewann am Sonntag ihr Heimspiel gegen TSV Sondelfingen, der SV Granheim überzeugte gegen den FV Rottweil und fuhr ebenfalls einen Dreier ein. In der Bezirksliga entschied die SG Öpfingen das Derby gegen den SV Granheim II für sich. In der Kreisliga erzielte die SGM Munderkingen II/Unterstadion einen Sieg gegen die SGM Bergemer SV/Altheim II.

Landesliga: VfL Munderkingen – FV Bad Saulgau 0:0. - In dem Duell auf Augenhöhe teilten sich der VfL Munderkingen und der FV Bad Saulgau die Punkte. Der VfL war vor allem in der zweiten Halbzeit spielerisch überlegen, wobei es während der gesamten Spielzeit gute Chancen auf beiden Seiten gab. Trotz guter Leistung war VfL-Trainer Andreas Schellinger nicht zufrieden mit dem Ergebnis des Spiels. Für ihn wäre ein Sieg für den VfL drin gewesen, allerdings scheiterte sein Team an der mangelnden Chancenverwertung. Beide Mannschaften bleiben mit dem Remis im Tabellenkeller der Landesliga.

SG Altheim – TSV Sondelfingen 3:0 (2:0). - Tore: 1:0 Angela Hospach (15.), 2:0, 3:0 Ronja Braun (23., 77.). - Gleich nach Anpfiff der Partie hatten die Gäste aus Sondelfingen eine Großchance vor dem Altheimer Tor. Danach folgten nach Worten von SGA-Trainer Gerhard Kottmann zwei gute Chancen für seine Mannschaft. Ab diesem Zeitpunkt übernahm Altheim das Kommando in diesem Spiel und war vor allem in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Nach der 2:0-Halbzeitführung baute Ronja Braun den Vorsprung mit ihrem zweiten Treffer noch aus. Kottmann war zufrieden mit dem Spielergebnis und der Leistung seiner Spielerinnen.

SV Granheim – FV Rottweil 3:0 (3:0). - Tore: 1:0 Alisa Griesinger (13.), 2:0, 3:0 Franziska Uhl (16., 43.). - Von Beginn an gelang es dem SV Granheim, die Gäste aus Rottweil unter Druck zu setzen. So war aus Sicht von SVG-Trainer Steffen Kemedinger der 3:0-Halbzeitstand seiner Mannschaft, für den Alisa Griesinger sowie Franziska Uhl mit einem Doppelpack gesorgt hatten, „völlig verdient“. In der zweiten Halbzeit des Spiels verwaltete Granheim das Ergebnis, ohne in Gefahr zu geraten. Der FV Rottweil kam zu keiner nennenswerten Torchance. Kemedinger war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und will darauf aufbauen.

Regionenliga: SG Griesingen – TSV Ofterdingen 5:1 (3:0). - Tore: 1:0, 5:1 Franziska Frigan (17., 79.), 2:0 Anna Lindinger (25.), 3:0 Lea Raiber (42.), 4:0 Nina Glöckler (52.), 4:1 Stefanie Lorenz (67.). - SGG-Trainer Alex Knapp lobte seine Mannschaft nach dem deutlichen Heimsieg. „Wir haben die wichtigen Zweikämpfe im Mittelfeld angenommen und gewonnen“, sagte Knapp. Nach Worten des SGG-Trainers hatte seine Mannschaft jedoch auch Glück gehabt, dass die Gäste aus Ofterdingen zweimal in der ersten Halbzeit die Latte getroffen hatten, während sein Team „zur richtigen Zeit die entscheidenden Tore“ erzielte.

Bezirksliga: SG Dettingen – SV Bingen/Hitzkofen 6:0 (2:0). - Tore: 1:0, 4:0, 6:0 Annika Barth (2., 55., 82.), 2:0 Fiona Miehle (5.), 3:0 Nina Auburger (50.), 5:0 Carina Lehner (67.). - Bereits in der zweiten Spielminute ging die SG Dettingen in ihrem Heimspiel durch Annika Barth in Führung und setzte damit ein spielentscheidendes Zeichen. Der SV Bingen/Hitzkofen kam während der gesamten Spielzeit nicht richtig in die Partie, wodurch die SG Dettingen weitere Treffer erzielte. Mit dem Sieg behauptete sich die SG Dettingen an der zweiten Tabellenposition.

SG Öpfingen – SV Granheim II 4:1 (1:0). - Tore: 1:0 Tatjana Bitterle (8.), 2:0 Johanna Dolpp (49.), 3:0 Rebecca Kneißle (53.), 4:0 Elena Kräutle (56.), 4:1 Julia Schmid (67.). - Im Derby zwischen der SG Öpfingen und dem SV Granheim II war SGÖ-Trainer Cemal Güney nicht zufrieden mit der Leistung und Einstellung seiner Mannschaft bis zur Pause. Erst in der zweiten Halbzeit spielte Öpfingen aus seiner Sicht gesehen gut mit und erzielte die entscheidenden Tore. Im Vergleich dazu fand der SV Granheim nicht gut ins Spiel. „Wir sind zu defensiv gestanden und haben dadurch keinen Zugriff auf das Spiel bekommen“, sagte SVG-Trainer Reinhold Oßwald. Erst in den letzten 20 Minuten sei seine Mannschaft aufgewacht und habe umgesetzt, was man sich vorgenommen hatte.

Kreisliga: SGM Munderkingen II/Unterstadion – SGM Bergemer SV/Altheim II 3:2 (3:1). - Tore: 1:0, 2:0 Simone Schartmann (10., 11.), 2:1, 3:2 Lena Scherb (32., 64.), 3:1 Larissa Handschuh (42.). - Bereits am Samstag trafen die Spielgemeinschaften Munderkingen II/Unterstadion und Bergemer SV/Altheim II aufeinander. VfL-Trainer Andreas Schellinger ist mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Wir sind von Anfang an voll dagewesen.“ So führte sein Team bereits nach elf Minuten mit 2:0. Danach sicherte sich jedoch die Bergemer SV/Altheim II bis zur Halbzeitpause mehr Spielanteile. Erst in der zweiten Halbzeit fanden die Gastgeber zurück in die Partie und sicherten sich den am Ende knappen Sieg.