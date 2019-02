Überzeugender Derbysieg

Die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen haben ihr Heimspiel gegen die HSG Langenau/Elchingen II mit 26:23 (11:9) gewonnnen. Die Ehinger führten von Beginn an, doch die „Zweite“ des Württembergligisten ließ sich lange nicht abschütteln. In der Schlussphase setzte sich die TSG dann aber entscheidend ab.

Im ersten der Abschiedsspiele von Winfried Biberacher – er hatte kürzlich angekündigt, am Saisonende als TSG-Trainer aufzuhören – boten die Ehinger Handballer eine gute Leistung, keinen Spieler nahm der Coach von seinem Lob aus. „Wir hatten in den Tagen vor dem Spiel zweimal gut trainiert und im Spiel dann umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“ Durch ihren Erfolg im Kreisderby schob sich die TSG in der Tabelle am unterlegenen Gegner vorbei und wahrte die Chance, durch weitere Erfolge in der Schlussphase der Runde vielleicht doch noch in den Kampf um die vorderen Plätze einzugreifen.

Die Heimmannschaft gab gegen Langenau/Elchingen II von Beginn an die Richtung vor. Tim Biberacher erzielte den ersten Treffer des Spiels und nach dem Ausgleich der Gäste sorgten eine starke Abwehr und im Angriff drei Treffer von Oskar Bachner (der Linkshänder war am Ende mit zehn Toren auch erfolgreichster Spieler) und sowie von Simon Klug für die 5:1-Führung nach nur etwas mehr als fünf Minuten. Die bis dahin überraschten Langenauer kamen danach besser in Tritt und verkürzten den Rückstand, bis sie beim 6:6 Mitte der ersten Halbzeit wieder gleichauf waren.

Die Ehinger ließen sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen, legten in der Folge immer wieder vor und gingen mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause. Trainer Biberacher hatte bereits in der ersten Halbzeit kräftig gewechselt, um die Erfahrung wie im Hinrundenspiel gegen die HSG zu vermeiden. Dort hatte die TSG Ehingen, die in Langenau zur Pause und auch danach noch längere Zeit geführt hatte, die Partie in der Schlussphase aus der Hand gegeben. Dies sollte sich nicht wiederholen, daher erhielten die Spieler immer wieder eine Pause.

Am Ende zahlte es sich aus. Ehingen blieb in der zweiten Halbzeit stets in Führung, setzte sich immer wieder auf drei oder einmal vier Tore (20:16/48. Minute) ab, doch die Gäste waren hartnäckig und kamen stets heran. Beim Stand von 21:19 nahm Trainer Biberacher eine Auszeit, um sein Team auf die Schlussphase einzuschwören. Zwar verkürzte die HSG noch auf 21:20, ehe die Ehinger den Sack zumachten. Die TSG erzielte durch Oskar Bachner (2), Lucas Fiesel und Marvin Korth vier Treffer und ließ in dieser Zeit keinen zu – beim 25:20 knapp zweieinhalb Minuten vor Schluss war die Entscheidung gefallen.

Die TSG ließ danach nichts mehr anbrennen und verbuchte ihren achten Sieg in dieser Saison, der allerdings durch die Verletzung von Tino John getrübt wurde. Der Rückraumspieler war Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Langenauer zusammengeprallt und blieb danach auf der Bank.