Überzeugender Auftritt des Ehinger Voltigierteams

Das Voltigierteam des RFV Ehingen habt beim Wettkampf in Wiblingen überzeugt. Mit den Pferden Luke und Luna fuhren die Ehinger Voltigiererinnen von Andrea Schlecker zu der schönen Anlage bei Ulm. Der Start in Wiblingen lohnte sich für das Team aus Ehingen. Beim Gruppenstart gaben Judith Schindler, Hannah Fischer, Sonja Braig, Leni Fieder, Sophie Schlecker und Kristina Schlecker alles. Auch Luke, der das erste Mal an einer Leistungsprüfung am Start war, bemühte sich, nicht durch die Atmosphäre abgelenkt zu werden. Zwar sah es nach dem Pflichtteil nach einem zweiten Platz für die Ehinger Mannschaft aus, jedoch gingen dem unerfahrenen Schimmel die Nerven etwas durch und nach der Kür war für sie keine Platzierung mehr möglich. Umso wertvoller die erfahrene Stute Luna, die im E-Einzel mit Judith Schindler den dritten Platz und mit Kristina Schlecker im Einzelwettbewerb der Klasse M den vierten Platz erreichte.