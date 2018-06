Ein Schmorbrand ist am Mittwochnachmittag in Ehingen noch einmal glimpflich ausgegangen. Ein 39-Jähriger hatte in seinem Keller einen Akku geladen. Der überhitzte gegen 16.15 Uhr, so entstand ein Schmorbrand. Durch die Hitze platze das Kellerfenster.

Die 37-jährige Ehefrau hörte den Knall und löschte geistesgegenwärtig den Brand. Die Feuerwehr musste nur noch das Wohnhaus lüften. Es entstand laut Polizei nur am Fenster ein Schaden.