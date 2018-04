„Die Jagd ist und bleibt ein elementarer Bestandteil unserer Gesellschaft“, so der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel auf dem Landesjägertag in Kirchheim-Teck. In einer Podiumsrunde mit den Vertretern der unterschiedlichen Landtagsfraktionen diskutierte Manuel Hagel über die Zukunft der Jagd.

Bei der Frage, wie mit dem Wolf umgegangen werden soll, forderte Manuel Hagel erneut eine Aufnahme des Wolfes in das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz: „Eine jagdliche Regulierung ist notwendig, und zwar so, dass keine Wildschadenspflicht für unsere Jägerinnen und Jäger entsteht.“

Im Rahmen des Landesjägertags traf Manuel Hagel ebenso mit dem stellvertretenden Kreisjägermeister der Jägervereinigung Ehingen, Heinz Braun, und dem Schriftführer Marc Ullmann zusammen. Heinz Braun betonte an dieser Stelle, wie wichtig es sei, die Jägerinnen und Jäger bei der Debatte um die drohende Afrikanische Schweinepest ganzheitlich einzubinden. Gleichzeitig zeigte sich Heinz Braun erfreut über die von Minister Peter Hauk getroffenen Maßnahmen zur Vorbeugung der Afrikanischen Schweinepest: „Ich bin froh über die Maßnahmen, die im Rahmen des Zwölf-Punkte-Plans des Ministeriums getroffen wurden“, erklärte er. Allein die Aussetzung der Jagdruhezeit in den Monaten März und April helfe den Jägern, das Schwarzwild auch in diesen Monaten weiterhin effizient zu bejagen und entsprechende Strecken zu erzielen, so Braun weiter.

Jederzeit ein offenes Ohr

Den Ausführungen von Marc Ullmann zufolge komme das Maßnahmenpaket bei einem Großteil der Jäger gut an. Abschließend bedankte sich Manuel Hagel bei den Jägerinnen und Jägern für das starke Engagement und versicherte, dass er für die Anliegen der Jäger jederzeit ein offenes Ohr habe.