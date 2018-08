Üben spart Geld und schafft Sicherheit

Nicht nur Fahranfänger können auf dem Ehinger Verkehrsübungsplatz ihre ersten Fahrversuche unternehmen. Auch für Auto- oder Motorradfahrer besteht jeden ersten und dritten Freitag im Monat die Möglichkeit, viele gängige Verkehrssituationen zu üben und ihre Fertigkeiten, zum Beispiel beim Einparken, zu verbessern.

So herrschte auch beim vergangenen Übungsbetrieb der Verkehrswacht reger Betrieb. Georg Sauter überließ seiner Enkelin Alina den neuen Mercedes, damit sie noch etwas mehr Praxiserfahrung sammeln kann, bevor sie dann alleine auf der Straße fährt. Begeistert von dem tollen Angebot lohnte sich für die beiden auch die Anreise aus Ingerkingen. „In der Regel kommen mindestens 15 Leute zum freien Üben, da müssen manche auch mal warten, bis sie auf den Platz dürfen“, so Platzwart Manfred Schmid.

Neben dem freien Üben können auch Fahrsicherheitstrainings unter professioneller Anleitung gebucht werden. Durch richtiges Bremsen, geschickte Ausweichmanöver kann oft „Schlimmeres“ verhindert werden. Bei den angebotenen Sicherheitstrainings lernen Autofahrer unter anderem, wie man einem plötzlich auftauchenden Hindernis ausweicht, ein ausbrechendes Fahrzeug abfängt, auf unterschiedlichem Fahrbahnbeleg bremst und ausweicht sowie Kurven sicher meistert. Im Schonraum des Ehinger Sicherheitstrainingsplatzes mit kunststoffbeschichteten und reifenschonenden Fahrbahnbelägen kann man zu jeder Jahreszeit auf glatteisähnlichem Untergrund fahren oder mal eine richtige Vollbremsung machen, ohne dass die Reifen strapaziert werden. Spezielle Seniorentrainings bieten Interessierten die Möglichkeit, neue Technologien wie Brems- und Kurvenassistenten unter Realbedingungen zu testen.

Fahranfänger bis 25 Jahre, die im Alb-Donau-Kreis oder in der Stadt Ulm wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen, erhalten in den ersten beiden Jahren nach Führerscheinerwerb einen Zuschuss für Fahrsicherheitstrainings in Höhe von 30 Euro. Der Zuschuss wird mit den Teilnahmegebühren verrechnet. Auch Senioren ab 60 Jahren erhalten vom Landratsamt einen Zuschuss in gleicher Höhe.

Unter www.verkehrswacht-ehingen.de oder unter Telefon 07391/758-510 finden Interessierte nicht nur eine detaillierte Übersicht über die angebotenen Trainings, sondern können sich auch gleich anmelden.