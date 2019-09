Ü32-Teams spielen Bezirksmeister aus

In der Fußball-Bezirksmeisterschaft der Altersklasse Ü32 fällt mit dem Finalturnier der besten vier Mannschaften am Samstag 21. September, in Kirchen die Entscheidung. Mit dabei sind neben dem Ausrichter SF Kirchen noch der VfL Munderkingen, der TSV Ertingen und der TSV Riedlingen. Kirchen und Munderkingen hatten sich beim Kleinfeldturnier in Kirchen für das Final Four qualifiziert, Ertingen und Riedlingen hatten sich in der Qualifikation in Ertingen durchgesetzt. Im ersten Halbfinalspiel beim Finalturnier am Samstag stehen sich ab 15 Uhr der VfL Munderkingen und die SF Kirchen gegenüber, ab 16.15 Uhr ermitteln der TSV Ertingen und der TSV Riedlingen den zweiten Endspielteilnehmer. Das Finale um die Bezirksmeisterschaft wird um 17.45 Uhr angepfiffen (Spielzeit, zweimal 30 Minuten), das Spiel um Platz drei davor (17.30 Uhr) erfolgt als Elfmeterschießen.