Öpfingen will zurück auf die Siegerstraße

Die Tischtennis-Landesklasse 7 der Herren hat am Wochenende 1./2. Februar erstmals wieder ein volles Programm. Der TSV Erbach hat zum Rückrundenstart ein Heimspiel, Gegner ist Herrlingen II. Die Bezirksligisten SG Öpfingen und TTC Ehingen rechnen mit Punktzuwachs.

Herren Landesklasse 7: Der TSV Erbach belegt nach der Vorrunde einen guten vierten Tabellenplatz. Diese Position gilt es nun zu verteidigen. Schon das Vorrundenspiel in Herrlingen hat der TSV Erbach mit 9:3 gewonnen, eine Wiederholung dieses Sieges ist im zweiten Aufeinandertreffen in dieser Saison das Ziel.

Herren Bezirksliga: Nach der Niederlage in Langenau will die SG Öpfingen wieder auf die Siegerstraße zurückfinden. Die SG empfängt am Samstag Obenhausen. Schon in der Vorrunde hat die SG mit 9:2 in Obenhausen gewonnen.

Das bisher einzige Unentschieden in dieser Saison gelang dem Aufsteiger TTC Ehingen gegen Herrlingen III. Da die Gastgeber aus Herrlingen zum Kreis der gefährdeten Mannschaften gehören, wäre es wichtig, dass der TTC Ehingen in seinem Auswärtsspiel am Samstag nicht leer ausgeht.

Herren Bezirksklasse 2: Der SC Bach wird versuchen, im Spiel gegen den SC Berg am Samstag nicht leer auszugehen. Das Vorrundenspiel gewannen die Gäste aus Berg nur knapp mit 9:6.

In Beimerstetten treten die Munderkinger Herren an. Sie haben gute Aussichten, ihren Erfolg aus der Vorrunde (9:4) zu wiederholen.

Herren Kreisliga A2: Aufsteiger SC Bach hat am Samstag eine schwere und fast unlösbare Aufgabe vor sich. Gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer Ermingen hatten die Gäste schon zu Hause mit 0:9 verloren.

Trotz des Heimvorteils ist die TSG Rottenacker gegen Herrlingen IV sicher nicht Favorit (Vorrunde 1:9).

Kampflos überließ der TSV Erbach II in der Vorrunde den Öpfingern die Punkte. Die SG Öpfingen II ist zu Hause klarer Favorit, zumal die Erbacher „Zweite“ bisher in dieser Runde nicht an die Erfolge zurückliegender Jahre angeknüpft hat.

Herren Kreisliga B2: Nach der schwachen Vorstellung der SSG Ulm II gegen Ehingen II am vergangenen Samstag hat auch Berg III gegen die SSG gute Siegchancen. Allerdings haben die Ulmer das Spiel der Vorrunde mit 9:2 gewonnen.

Herren Kreisliga C2: Die Mannschaft der TSG Rottenacker II will gegen Dornstadt IV ihren Sieg der Vorrunde wiederholen.

Herren Kreisklasse 2: Im einzigen Spiel in dieser Liga am Wochenende können die Schelklinger Herren gegen Ehingen III als Favorit gelten.

Damen Bezirksliga: Die Schelklinger Damen tragen ihr erstes Spiel der Rückrunde in Lonsee aus. Dies ist eine schwere Aufgabe, denn schon in der Vorrunde gewann Lonsee mit 8:3.