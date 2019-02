Öpfingen und Ringingen siegen

Etliche Fußball-Kreisligisten aus dem Bezirk Donau haben am Wochenende ihre Form getestet. Ebenfalls im Einsatz war der Donau-Iller-Bezirksligist TSV Erbach.

SV Offenhausen – SG Öpfingen 1:3 (1:2). - Manuel Schaupp (21. Minute), Matthias Haible (29.) und Tobias Schüle trafen für die die SG Öpfingen. Der einzige Treffer für Offenhausen fiel in der 39. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

RSV Ermingen – SV Ringingen 0:5 (0:3). - Durch drei Tore von Jan Braunsteffer (28., 48., 59.) und zwei Treffer von Daniel Kress (8., 14.) besiegte der Tabellenzweite der Kreisliga A den in der Kreisliga B spielenden Nachbarn.

KSC Ehingen – SV Eintracht Seekirch 5:1 (2:1). - Die KSC-Tore erzielten Marino Blesc (2), Tome Ilievski (2) und Daniel Niesmak.

SV Oberdischingen – SF Bronnen 0:3. - Der Vergleich der Teams aus der Kreisliga A ging deutlich an den Bezirk Riß. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 2:0.

SF Bussen – SG Attenweiler/Oggelsbeuren 2:1 (1:0). – Durch ein Tor von Patrick Baur führten die Gastgeber zur Pause. Dann erhöhte Joachim Schlaucher . Der Oggelsbeurer Simeon Bammert verkürzte.

VfL Ulm/Neu-Ulm – TSV Erbach 1:4 (1:1). - Florian Siebenhandel schoss den Bezirksligisten in der 43. Minute in Führung, doch die Heimelf glich noch vor der Pause aus. In der zweiten Halbzeit änderte sich längere Zeit nichts am Spielstand, ehe Erbach durch Tore von Robin Gabel (74.) und Marco Kutz (79., 81.) innerhalb weniger Minuten den klaren Sieg gegen den B-Ligisten herausschoss.