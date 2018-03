Öpfingen und Ehingen verteidigen Führung

Die Tischtennis-Herren der SG Öpfingen und des TTC Ehingen haben am Wochenende die Tabellenführung in ihrer Spielklasse erfolgreich verteidigt. Der TSV Erbach verlor in Straß.

Herren Landesklasse: Der TSV Erbach bot beim Tabellenzweiten FC Straß eine starke Leistung und lag anfangs sogar mit 4:2 in Führung. Doch am Ende hatte der Favorit die Nase vorne. Raaf/Mößlang gewannen ein Doppel, Stefan Staudenecker und Holger Raaf (je 2) und Patrick Stückle gewannen insgesamt fünf Einzel.

Herren Bezirksliga: Köhler/Kamm und Rieger/Rechtsteiner legten mit Doppelsiegen den Grund für den späteren Sieg gegen Ludwigsfeld. Je zwei Einzel gewannen Thomas Köhler, Bernhard Rieger und Tobias Kamml, den Rest besorgte Linus Kohler.

Herren Bezirksklasse 2: Die Ehinger Herren zeigten sich nach der Heimniederlage gegen Herrlingen III gut erholt und gewannen in Nellingen auch das Spiel der Rückrunde. Nach den Doppelsiegen durch Sebastian Abele/Marcellus Abele und Heinzelmann/Jürgen Abele gewannen Marcellus Abele, Martin Heinzelmann und Jens Fischer jeweils zwei Einzel, ein Einzel ging an Jürgen Abele. Wider Erwarten gingen Sebastian Abele und Patrick Huss in ihren Einzeln leer aus.

Herren Kreisliga A2: Große Überraschung in Munderkingen, wo der VfL seine erste Niederlage hinnehmen musste und dadurch die Führung an den SC Bach verlor. In der Aufstellung Bernhardt Häufele, Walter Knaupp, Can Quan, Ralf Rameiser, Harald Enderle und Andreas Ritter siegte der SC Bach unangefochten in Obermarchtal.

Stark verbessert gegenüber der Vorrunde zeigte sich der TV Wiblingen in Munderkingen. Der VfL gewann nur ein Doppel durch Lehnhart/Frankenhauser und zwei Einzel durch Robert Krutz und Karl Frankenhauser.

Erbach II dominierte in Öpfingen. Öpfingen II gewann nur ein Doppel durch Bierer/Karpa und drei Einzel durch Michael Kleck, Andreas Karpa und Christian Gräter. Für Erbach II punkteten die Doppel Berenstein/Heß und Schmid/Hohner. Sieben Einzel gingen durch Dennis Berenstein, Benedikt Hohner und Mathias Schmid (je 2), Wolfgang Heß an die Gäste.

Den ersten Heimsieg gab es für Rottenacker im Kellerduell. Walter/Schnizer und Moser/Fues gewannen zwei Doppel. Georg Walter, Karl-Heinz Moser und Wilfried Fues gewannen je zwei Einzel, ein Einzel ging an Werner Walter. Für Griesingen II punkteten das Doppel Kasper/Uhlmann, in den Einzeln Julian Kasper (2) und Dietmar Uhlmann.

SC Berg II bezog in Herrlingen eine deutliche Niederlage. Nur Sandro Pietzsch und Sarah Pflug gewannen je ein Einzel.

Herren Kreisliga B2: Der TSV Rißtissen setzte sich gegen Berg III sicher durch. Unterstadion nutzte den Heimvorteil gegen Öpfingen III und Berg IV war in Blaustein ohne Chance.

Herren Kreisliga C2: Obermarchtal II feierte einen deutlichen Auswärtssieg in Rißtissen.

Damen Bezirksliga: Deutliche Siege gab es für die Mannschaften aus der Region. Berg II gewann das erste Spiel der Rückrunde mit 8:0.

Schelklingen gewann gegen Ermingen II. Hack/Duelli gewannen ein Doppel. Je zwei Einzel gewannen Paula Hack, Helgard Zieher und Gabriele Herrmann, ein Einzel ging an Elke Duelli.