Öpfingen und Berg siegen zum Auftakt

Mit Auswärtssiegen sind die Öpfinger Herren I und Berger Herren I in die Tischtennis-Verbandsrunde gestartet. Die Berger Damen hatten dagegen in ihrem ersten Spiel der Verbandsklasse-Saison das Nachsehen.

Herren Bezirksliga: Die SG Öpfingen hat zum Rundenstart gleich aufgetrumpft. Die Öpfinger führten in Seißen schon nach den Doppeln und haben am Ende einen klaren Sieg eingefahren. Schik/Kamm und Köhler/Hirschle gewannen zwei Doppel. Sieben Einzel gingen an Florian Schik (2), Thomas Köhler, Daniel Hirschle, Bernhard Rieger, Tobias Kamm und Linus Kohler zum klaren 9:3-Sieg in Seißen.

Herren Bezirksklasse: Der SC Berg gewann gegen einen starken Gegner Blaubeuren knapp. Je ein Doppel ging an Julian Geyer/Jasmin Stocker und Thomas Maier/Michael Maute. Für die Gäste sicherten sich Jasmin Stocker und Julian Geyer (je 2), Thomas Maier, Thomas Schmidt und Michael Maute insgesamt sieben Einzel.

In weniger als zwei Stunden kassierte der VfL Munderkingen in seiner Begegnung in Nellingen eine deutliche Niederlage. Nur Rebeka Dani konnte ein Einzel für sich entscheiden.

Einen Achtungserfolg erzielte der Bezirksklasse-Aufsteiger SC Bach. Zum 8:8 gegen Lonsee steuerten die Doppel Rueß/Knoll und Häufele/Quan zwei Siege bei. Sechs Einzel gewannen Bernhardt Häufele und Harald Enderle (je 2), jeweils einmal waren Alexander Knoll und Markus Rueß erfolgreich. Bach hatte schon 7:4 geführt.

Herren Kreisliga B2: Die SG Öpfingen III besiegte zum Auftakt den Absteiger Obermarchtal deutlich. Berg III gewann gegen Ehingen II.

Damen Verbandsklasse: Die Damen I des SC Berg hatten in Betzingen das Nachsehen. Jasmin Stocker/Nadine Wollinsky gewannen zwar ein Doppel. Dann entschieden aber nur noch Sarah Pflug (2), Carina Ziegler und Jasmin Stocker insgesamt vier Einzel zugunsten des SC Berg, der mit 5:8 unterlag.