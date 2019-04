Öpfingen und Altheim peilen Sieg an

Die Fußballerinnen der SG Altheim und der SG Öpfingen peilen in ihren Nachholspielen wichtige Punkte an. In der Landesliga will Altheim im ersten Aufeinandertreffen mit dem SV Sulmetingen defensiv gut stehen und die gegnerische Offensive in den Griff bekommen. Der Bezirksligist Öpfingen will mit einem schnellen Treffer in Blönried den Grundstein zum den Sieg legen.

Landesliga: SV Sulmetingen – SG Altheim (Sonntag, 11 Uhr). - Im Nachholspiel der Landesliga fährt der Tabellendritte SG Altheim zum Auswärtsspiel beim SV Sulmetingen. Beide Teams sind in der Tabelle nicht weit voneinander entfernt. Lediglich drei Zähler mehr hat die Mannschaft von SGA-Trainer Gerhard Kottmann auf dem Punktekonto. Zuletzt waren beide Mannschaften in der Rückrunde nicht siegreich. Sowohl die Fußballerinnen aus Altheim als auch die des SV Sulmetingen haben die zurückliegenden drei Spiele nicht gewonnen. Für die SG Altheim heißt es am Sonntag, den offensiv starken Gegner in den Griff zu bekommen. Ein Augenmerk legt Kottmann dabei vor allem auf Stürmerin Julia Hartmann und Katharina Metzger. „Wichtig ist es, die Sulmetinger Stürmerinnen in den Griff zu bekommen“, sagt Kottmann. Gleichzeitig soll sein Team die Abwehr der Gastgeberinnen unter Druck setzen und sich dadurch Chancen erarbeiten. Beide Teams werden sich einen offenen Schlagaustausch leisten, die Tagesform wird über den Spielausgang entscheiden. Altheims Kader ist für das Nachholspiel komplett.

Bezirksliga: SC Blönried II – SG Öpfingen (Sonntag, 10.30 Uhr). - Im Duell der Tabellennachbarn aus Öpfingen und Blönried II geht es für die Mannschaft von SGÖ-Trainer Cemal Güney um den Sprung auf den dritten Platz. Güney geht davon aus, dass die Heimelf im Nachholspiel eher defensiv stehen wird. „Wir müssen versuchen, eine spielerische Lösung zu finden, um uns Chancen zu erarbeiten“, so Güney. Mit einem schnellen Führungstreffer will Güney nach eigener Aussage den Willen des Gegners schnell brechen. Er ist positiv gestimmt, dass seine Mannschaft eine gute Leistung zeigen wird und einen Dreier mit nach Hause bringt. Hinter dem Einsatz von Johanna Dolpp steht noch ein Fragenzeichen. Verena Bitterle fehlt dem Öpfinger Kader.