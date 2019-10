Öpfingen schlägt den Tabellendritten

In der Landesliga haben sich die Fußballerinnen der SG Altheim einen Punkt gegen Frommern erarbeitet. Der SV Granheim dominierte, nach schwankender Leistung in den ersten 45 Minuten, gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen in der zweiten Halbzeit und gewann klar. In der Regionenliga besiegte die SG Öpfingen den Tabellendritten Unterjesingen. Das Dettinger Team gewann auswärts erneut keine Punkte und ging gegen Blönried leer aus. Die SGM Munderkingen/Griesingen gab ihr Spiel gegen Ofterdingen am Sonntagnachmittag noch aus der Hand.

Landesliga: TSV Frommern - SG Altheim 1:1 (1:1). - Tore: 0:1 Ronja Braun (15.), 1:1 Lisa Scheuble (26.). - In den ersten 15 Minuten hatten die Gastgeberinnen aus Frommern mehr vom Spiel. Nach einem Pfostenschuss von Frommern setzte das Altheimer Team einen schnellen Konter und erzielte das Führungstor. Von diesem Zeitpunkt an war Altheim laut Co-Trainer Dusan Livaja spielbestimmend. Durch einen Abwehrfehler auf Seiten der SG Altheim erzielte der TSV Frommern den Ausgleichstreffer. In den zweiten 45 Minuten „waren wir kämpferisch und läuferisch besser als der Gegner“, sagte Livaja. Chancen zur erneuten Führung gab es, sie blieben jedoch ungenutzt. Mit der Leistung seiner Mannschaft war Livaja zufrieden. Nach seinen Worten wäre aufgrund der zweiten Halbzeit sogar mehr als ein Unentschieden dringewesen. Trotz Punktgewinn bleibt die Tabellensituation für Altheim angespannt.

SC Unterzeil-Reichenhofen – SV Granheim 0:5 (0:2). - Tore: 0:1 Lea Sophie König (34.), 0:2 Nicole Haydt (40.), 0:3, 0:4 Franziska Uhl (47., 69.), 0:5 Chantal Fath (75.). - Die Fußballerinnen des SV Granheim fanden schleppend ins Spiel gegen den neuntplatzierten SC Unterzeil-Reichenhofen. Nur phasenweise übten die Gäste laut SVG-Trainer Steffen Kemedinger genügend Druck auf die Heimelf aus. Die beiden Treffer zur 2:0-Führung wurden jedoch sauber herausgespielt und die Chancen genutzt. Nach der Halbzeitpause war Granheim deutlich besser und baute die Führung weiter aus. Unterzeil-Reichenhofen war den Granheimerinnen in der Schlussphase vor allem konditionell unterlegen. Kemedinger war laut eigener Aussage zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Aufgrund einer Verletzung spielte das Granheimer Team die letzten zehn Minuten in Unterzahl.

Regionenliga: SG Öpfingen – SV Unterjesingen 3:2 (2:2). - Tore: 1:0, 3:2 Tatjana Bitterle (2., 77.), 1:1 Anna Lisa Holfelder (21.), 1:2 Nadine Katharina Heim (29.), 2:2 Rebecca Kneißle (37.). - Gegen den Tabellendritten Unterjesingen lieferten die Öpfingerinnen ein Spiel auf Augenhöhe. Vor allem in der ersten Halbzeit war das Spiel laut SGÖ-Trainer Cemal Güney „ein Hin und Her“ zwischen den beiden Mannschaften. So war das Unentschieden zur Pause verdient. In den zweiten 45 Minuten hatten beide Mannschaften nur noch wenige Offensivaktionen. Das Geschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab. Durch einen Konter erzielte das Öpfinger Team den siegbringenden Treffer. Mit der Leistung seiner Mannschaft war Güney zufrieden.

SC Blönried – SG Dettingen 3:1 (1:0). - Tore: 1:0, 2:1, 3:1 (25., 80., 81., FE), 1:1 Annika Barth (50.). - Trotz guter Vorsätze, gegen den Tabellennachbarn Blönried Zählbares mitzunehmen, verschlief das Team von Trainer Patrick Baier die erste Halbzeit. „Wir waren nicht richtig auf dem Platz und gerieten in Rückstand“, sagte Baier. Nach der Pause startete Dettingen gut und glich aus. „Wir hatten das Spiel bis zur 80. Minute im Griff“, so Baier. Durch zwei Patzer kassierte die SG in der 80. und 81. Minute zwei Treffer. „Ich war bis dahin eigentlich zufrieden“, sagte Baier. Im Nachhinein ärgerte es ihn laut eigener Aussage, erneut ohne Punkte von einem Auswärtsspiel nach Hause fahren zu müssen.

SGM Munderkingen/Griesingen – TSV Ofterdingen 2:4 (2:2). - Tore: 1:0, 2:0 Pauline Veser (16., 33.), 2:1 Sabrina Klein (41.), 2:2 Shari Blum (43.), 2:3 Nicole Fischer (85.), 2:4 Cathrin Steinhilber (88.). - Die SGM präsentierte sich zunächst gut gegen den Tabellennachbarn. „In der ersten Halbzeit waren wir besser“, sagte SGM-Trainer Jürgen Batzer. In der 55. Minute erhielt die TSV-Torhüterin nach einer Notbremse außerhalb des Sechzehnmeterraums die Rote Karte. Pauline Veser musste das Spielfeld verletzungsbedingt verlassen, dadurch war laut Batzer das Offensivspiel seines Teams eingeschränkt. Im Vergleich dazu waren die Spielerinnen aus Ofterdingen der SGM trotz Unterzahl „vom Willen her überlegen“, so Batzer. Die Heimelf gab das Spiel unnötig aus der Hand. Batzer: „Wenn wir konsequent weitergespielt hätten, wäre ein Sieg für uns drin gewesen.“

Bezirksliga: SC Blönried II – SV Granheim II 2:2 (2:1). - Tore: 0:1 Yvonne Huber (7.), 1:1 Natalie Hampp (12.), 2:1 Vanessa Krauth (27.), 2:2 Jacqueline Knorr (70.). - Im Duell der zweiten Mannschaften erreichte das Team von SVG-Trainer Christian Jörg ihr Ziel eines Punktgewinns. Granheim startete mit einem frühen Tor. „Wir hatten gute Offensivaktionen“, sagte Jörg. In der Defensive sei seine Mannschaft jedoch nicht konsequent genug gewesen. Nach der Pause war Granheim das bessere Team und erzielte verdient den Ausgleich, so Jörg. Das Ergebnis ging laut Jörg dem Spielverlauf entsprechend in Ordnung.

Kreisliga: SV Ölkofen – SGM Bergemer SV/Altheim II 0:5 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4 Selina Stark (4., 44., 60., 75.), 0:5 Tülay Tarakcilar (85.). - Gegen das Tabellenschlusslicht Ölkofen ließen die Gäste nichts anbrennen. Nach dem frühen Führungstreffer verstrich jedoch einige Zeit, bis die SGM erneut treffsicher war. In der zweiten Halbzeit hatte die SGM weitere gute Aktionen und baute die Führung aus. Spielerinnen der ersten Mannschaft der SG Altheim wurde ermöglicht, Spielpraxis zu sammeln.

SGM Griesingen/Munderkingen II – SGM Fronstetten/Storzingen/Schwenningen 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Tamara Wilhelm (15.), 2:0 Naomi Akhabue (25.), 2:1 Julia Lorenz (54.). - Jürgen Batzer, Trainer der Heimmannschaft, lobte das gute Zusammenspiel seiner Spielerinnen. „Wir waren von Beginn an spielerisch besser“, sagte Batzer. Trotzdem wurde es kurz vor Abpfiff spannend, doch die Chance zum Ausgleich fünf Minuten vor Spielende ließen die Gäste ungenutzt. Mit dem Sieg kletterte Griesingen/Munderkingen II auf den zweiten Platz.