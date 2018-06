Öpfingen freut sich auf das erste Heimspiel

Nach dem Aufstieg wollen erstmals die Damen des SC Berg in der neuen Spielklasse ihre Form testen. Die SG Öpfingen hat ihr erstes Heimspiel.

Herren Landesklasse. Im dritten Heimspiel hat der TSV Erbach Mitaufsteiger FC Straß zu Gast. Der FC wurde in der zurückliegenden Saison Meister vor dem TSV Erbach, musste jedoch in seinem ersten Spiel eine hohe Niederlage hinnehmen. Deshalb sind die Aussichten der Gastgeber auf den ersten Sieg sehr gut.

Herren Bezirksliga. Mit einem hohen Sieg ist die SG Öpfingen in die Verbandsrunde gestartet. Nun gilt es, im ersten Heimspiel gegen den TSV Holzheim nachzulegen.

Herren Bezirksklasse 2. Aufsteiger SC Berg hat in Ermingen seinen Einstand und möchte erfolgreich starten. Die Herren I des TTC Ehingen bekommen in Merklingen sicher nichts geschenkt.

Herren Kreisliga A2. Der SC Bach hat schon sein zweites Spiel. Gegen Wiblingen ist ein weiterer Sieg eingeplant.

In Herrlingen steht der TSG Rottenacker eine schwere Aufgabe bevor.

Berg II dürfte gegen Herrlingen IV einen schweren Stand haben

Herren Kreisliga B2. Zum Auftakt muss der TSV Schelklingen gleich zweimal ran. In Rißtissen wird es sicher schwerer als am Sonntag in Berg. Öpfingen III hat den zweiten Sieg im Visier.

Damen Verbandsliga. Die Damen des SC Berg geben in Altenmünster ihre Visitenkarte ab. Die Gegner in der neuen Spielklasse sind für den Aufsteiger völlig unbekannt. Das Aufgebot Nadine Wollinsky, Sarah Pflug und Carina Ziegler muss auf Lydia Moll verzichten. Sie bekam kurzfristig einen Auslands-Studienplatz. Jetzt wird Kerstin Silz das Team vervollständigen. Nachwuchsspielerin Jana Hoffmann soll auch erste Erfahrungen in der Verbandsliga sammeln.