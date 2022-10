Ökumenisches Seniorentreffen am Wenzelstein

Zum nächsten ökumenischen Seniorentreffen am Donnerstag, 13.Oktober, um 15 Uhr ins evangelische Gemeindezentrum am Wenzelstein lädt die evangelische Kirchengemeinde ein. Der Eltern-Kind-Treff wird die Seniorinnen und Senioren an diesem Nachmittag besuchen und einen Einblick in sein Programm geben.

Für Rückfragen sind die Ehrenamtskoordinatorin Lucia Zimprich, Telefon 50028-20, sowie Uta Schwenkkraus von der Caritas, Telefon 75 99 217 oder das evangelische Pfarramt, Telfon 07391/ 53462, die Ansprechpartnere wenden.