Öffnungszeiten der Grüngutabfallstellen

Die Stadtverwaltung Ehingen teilt die aktuellen Öffnungszeiten der Grüngutsammelstellen mit.

Die Grünabfallsammelstelle in Rißtissen ist November bis Februar mittwochs von 14 bis 16 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr, von März bis Oktober mittwochs von 15 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Grünabfallsammelstelle in Dächingen kann aufgrund Personalmangel vorerst nur am Mittwochnachmittag in der Zeit von 14 bis 16 Uhr (Januar und Februar) geöffnet werden. Ab März ändern sich die Öffnungszeiten auf 15 bis 17 Uhr.

Die Kompostierungsanlage bei der Deponie Litzholz hat von März bis Oktober jeden Mittwoch und jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr geöffnet, samstags von 11 bis 17 Uhr. Von November bis Februar jeden Mittwoch und Freitag von 14 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr. Die Deponie besitzt keinen Wertstoffhof und es findet auch keine Altmetallannahme statt. Die Deponie hat abweichend von der Kompostierungsanlage mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Beim Entsorgungszentrum in Ehingen kann eine Grüngutabgabe dienstags, mittwochs, freitags und samstags jeweils von 9 bis 17 Uhr erfolgen.

Die Annahmestelle für Bauschutt/Erdaushub ab 200 Kilogramm der Deponie Roter Hau ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr geöffnet.