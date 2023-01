Öffnungszeiten der Grünabfallsammelstellen

Die Grünabfallsammelstelle in Rißtissen hat ab dem 1. Januar folgende Öffnungszeiten: November bis Februar mittwochs von 14 bis 16 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr, März bis Oktober mittwochs von 15 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.

Die Grünabfallsammelstelle in Dächingen kann aufgrund von Personalmangel vorerst nur am Mittwochnachmittag in der Zeit von 14 bis 16 Uhr (Januar und Februar) geöffnet werden. Ab März ändern sich die Öffnungszeiten auf 15 bis 17 Uhr.