Das Team Ehingen Urspring hat seinen vierten Sieg in Folge in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA knapp verpasst. Die Steeples verloren am Sonntagabend das baden-württembergische Derby bei den MLP Academics Heidelberg 81:85. Es war eine ärgerliche Niederlage für die Gäste, die über weite Strecken der Begegnung geführt hatten.

Im Aufeinandertreffen der defensiv und der offensiv stärksten Mannschaft der Liga stellten die Steeples ihren Gegner von Beginn an mit ihrer Treffsicherheit vor Probleme. Den ersten Dreier verwandelte zwar Heidelberg zum 3:2, doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Seger Bonifant traf von jenseits der Dreier-Linie erst zum 5:5 und kurz darauf zum 10:5. Wenig später ließ Kevin Yebo einen weiteren Dreier folgen. Die Heimmannschaft wusste anfangs nicht, wie ihr geschah.

Heidelberg kämpfte sich aber wieder heran, 12:13 stand es nach einem Korb von Center Phillipp Heyden. Ihre Führung gaben die Steeples jedoch nicht her – im Gegenteil: Rayshawn Simmons erst mit zwei Punkten und anschließend mit dem vierten Dreier der Steeples erhöhte auf 20:14. Am Ende des ersten Viertels führte Ehingen Urspring 22:18 – dank der eindrucksvollen Trefferquote: Neun von 13 Würfen aus dem Feld und damit fast 70 Prozent der Versuche waren in den Korb gefallen, bei Heidelberg waren es acht von 15 (53 Prozent).

Die Treffsicherheit der Gäste ließ im zweiten Abschnitt nicht nach. Distanzwurf-Spezialist Seger Bonifant eröffnete das Viertel mit einem Dreier zum 25:18, doch Heidelberg antwortete durch Eric Palm zum 25:21. Dass Ehingen Urspring nicht nur aus der Entfernung einem Gegner Probleme bereiten kann, sondern auch Zug zum Korb hat, bewies in der Folge Daniel Monteroso, der innerhalb kurzer Zeit zweimal erfolgreich war. Heidelberg biss sich immer wieder heran, ehe sich die Steeples wieder absetzten. Eine Schwächephase der Academics mit einer Reihe von Fehlwürfen nutzten die Gäste, um dem Vprsürimg durch Punkte von Kevin Yebo und Rayshawn Simmons knapp zwei Minuten vor der Halbzeit auf 41:32 auszubauen. So rasch die Führung angewachsen war, so rasch schmolz sie, als Heidelberg wieder traf. 43:39 stand es nach 20 Minuten für die Steeples.

Ausgleich zum 51:51

Das Spiel veränderte sich nach dem Seitenwechsel zunächst nicht. Der Gastgeber verkürzte den Abstand, die Gäste vergrößerten ihn – bis Niklas Würzner nach vier Minuten im dritten Viertel mit einem Korberfolg und einem Zusatz-Freiwurf zum 51:51 ausglich. Die Steeples ließen sich dadurch nicht beeindrucken und gingen nicht nur postwendend durch Simmons in Führung, sondern zogen rasch auf 61:53 davon. Heidelberg kam auf 63:61 heran, ehe Dominique Uhl mit einem Dreier den Schlusspunkt in diesem Abschnitt setzte. Die Trefferquote bei den Gästen war ein wenig gesunken, aber mit 62 Prozent aus dem Feld nach wie vor hoch. Bei Heidelberg war bis dahin nur jeder zweite Wurf im Korb gelandet.

Ehingen Urspring hielt den Gegner im Schlussabschnitt zunächst auf Distanz, knapp fünfeinhalb Minuten vor Ende erzielte Bonifant den neunten Dreier der Steeples zum 71:65. Dann kippte die Partie – woran Heidelbergs Eric Palm maßgeblichen Anteil hatte. In weniger als 90 Sekunden kam Palm auf acht Punkte, die Steeples hatten nur zwei Korberfolge entgegenzusetzen – es stand 75:75. Mit einem entschlossenen Dunking und allein gelassen unter dem Korb brachte Shyron Ely die Academics erstmals seit der Anfangsphase wieder in Führung (77:75). Die Heidelberger wirkten nun entschlossener, offensiv und defensiv, und sie profitierten auch von strittigen Schiedsrichterentschiedungen, die ihnen und nicht den Steeples Ballbesitz bescherten.

Dann die Vorentscheidung: Erneut Palm verwandelte, nachdem er bei einem Dreipunktewurf gefoult worden war, alle Freiwürfe zum 80:75. Die Steeples versuchten in den letzten eineinhalb Minuten alles, um das Blatt zu wenden, doch Heidelberg ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Als sich Bonifant drei Sekunden vor Schluss beim Stand von 83:81 ein unsportliches Foul einhandelte und Ely zwei Freiwürfe verwandelte, war die Hoffnung der Gäste auf den Derbysieg erloschen. Einziger Trost für Ehingen Urspring war, dass man durch das 92:79 im Hinrundenduell den direkten Vergleich für sich entschieden hatte.

Ein „bärenstarkes“ Schlussviertel bescheinigte Steeples-Trainer Domenik Reinboth dem Gegner und vor allem Matchwinner Eric Palm, der 13 seiner 16 Punkte im letzten Abschnitt erzielte und wesentlich zum Umschwung beigetragen hatte. „Palm hätte auch vom Parkplatz werfen können, er hätte getroffen“, so Reinboth. Der Trainer haderte am Ende indes weniger mit dem verlorenen letzten Viertel, sondern damit, dass sein Team in der ersten Halbzeit eine höhere Führung verpasst hatte. „In der ersten Halbzeit hatten wir eine Trefferquote von 68 Prozent, da bedeutete fast jeder Ballverlust zwei Punkte weniger“, so Reinboth. Und die Steeples hatten mehr Ballverluste als der Gegner – am Ende wies die Statistik 19 auf gegenüber nur zehn von Heidelberg.