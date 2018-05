Meter hohe Marihuana-Pflanzen in Wohnung entdeckt

Seit Ende vergangener Woche sitzt ein 36-Jähriger in Haft. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, wird ihm vorgeworfen, Drogen angebaut und sie weiterverkauft zu haben.

Den Stein ins Rollen brachten laut Mitteilung aufmerksame Zeugen. Diese teilten der Polizei Anfang vergangener Woche mit, dass aus einer Drackensteiner Wohnung der Geruch von Drogen strömen würde. Die Polizei nahm deshalb die Ermittlungen auf.

Polizei durchsucht Wohnung

Ende der vergangenen Woche wurde die Wohnung des Tatverdächtigen untersucht. Dort wurde eine Indoorplantage für Marihuana entdeckt. Teilweise hatten die Pflanzen schon eine Höhe von ungefähr zwei Metern erreicht.

Außerdem fanden die Polizisten Marihuanablüten und -blätter. Die Kriminalisten stellten die Drogen sicher. Insgesamt waren es rund 15 Kilogramm.

Ermittlungen dauern an

Der Tatverdächtige wurde noch am Freitag dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl gegen den 36-Jährigen. Der befindet sich jetzt in einem Gefängnis. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.