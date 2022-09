Auf vier Rädern über Stock und Stein

Der Automobil Club (AC) Helfenstein im ADAC veranstaltet am Samstag, 10. September, ein Geländewagen Trial im Steinbruch Drackenstein. Nach zweijähriger „Zwangspause“ wird in verschiedenen Fahrzeugklassen um wertvolle Punkte zur Deutschen Geländewagen Meisterschaft (DGM) und zur Schweizer Meisterschaft gefahren und gekämpft. Das teilt der AC Helfenstein in einer Ankündigung mit.

Rund 80 Geländewagenfahrzeuge werden zum 4. Lauf zu den Meisterschaften, im berüchtigten Steinbruch mit einer anspruchsvollen Streckenführung, erwartet. Neben den „Profiklassen“, die serienmäßigen und verbesserten Fahrzeuge und die Prototypen die zehn Sektionen zu bewältigen haben, darf in der Fun-Cup Klasse für Jedermann jedes allradgetriebene Fahrzeug teilnehmen. In den Fahrzeugklassen Original und Standard handelt sich es um Autos die man auch im täglichen Straßenverkehr begegnet. Dagegen haben Bastler und Tüftler ihre Fahrzeuge mit verschiedenen technischen Möglichkeiten verbessert und starten in der Klasse Modified. Die etwa 25 zu erwartenden Prototypen haben keine Ähnlichkeit mehr mit den Straßenfahrzeugen, hier handelt es sich um die „Formel 1“ im Geländewagen Trail.

Die technische Abnahme aller Fahrzeuge ist am Samstag ab 7 bis 9 Uhr. Die Sektionen im Steinbruch öffnen von 9.30 und gehen bis circa 17.30 Uhr. Der Fun-Cup ist bereits um 15.30 zu Ende. Das Highlight sind die Prüfungen die nachmittags speziell für die Fahrzeuge der Prototypenklassen gefahren werden. Ein dieser Sektion hat der AC-Helfenstein als steilste und längste Strecke ausgesteckt und wird nur von wenigen Teilnehmern ohne Fahr- und Zeitfehler gemeistert.

Alle Geländewagenfreunde und interessierte Zuschauer sind willkommen und haben freien Eintritt, müssen sich aber hinter den Absperrungen halten und den Anweisungen des Streckenpersonals unbedingt Folge leisten, schreibt der AC Helfenstein in seiner Mitteilung abschließend.