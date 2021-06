Unfall mit drei Verletzten auf B 28

Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat sich am Donnerstag auf der B 28 ereignet. Ein Verkehrsteilnehmer war um 12.40 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Bad Urach unterwegs. Zwischen den beiden Abfahrten nach Zainingen wollte er nach links in eine Einbuchtung abbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr zunächst anhalten.

Ein ihm nachfolgender Pkw hielt ebenfalls an. Doch eine dahinter fahrende 55-Jährige musste mit ihrer Harley-Davidson stark abbremsen und kam etwas ins Schlingern. Einem ihr folgenden 57-jährigen Motorradfahrer reichte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und er touchierte mit seiner Harley-Davidson die Maschine der Frau. Daraufhin stürzten beide Motorräder auf die Fahrbahn, wobei die Harley-Davidson des Unfallverursachers in den Gegenverkehr rutschte und mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 47-Jährigen zusammenstieß.

Der 57-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Seine 48-jährige Sozia sowie die 55 Jahre alte Bikerin erlitten leichte Verletzungen. Zur Versorgung der Verletzten war der Rettungsdienst mit einem Notarzt und zwei Rettungswagen an der Unfallstelle. An den Fahrzeugen war nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro entstanden.