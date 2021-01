Michael Donth: „Hatten drei hervorragende Bewerber“

Bekanntermaßen hat die CDU Deutschlands am vergangenen Samstag in einer digitalen Abstimmung einen neuen Vorsitzenden gewählt. In der Stichwahl setzte sich der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, gegen Friedrich Merz durch. Am Samstag, 23. Januar, wird das amtliche Wahlergebnis nach einer in der kommenden Woche erfolgenden Briefwahl bekannt gegeben werden.

Das sagen die drei Reutlinger Delegierten zum Bundesparteitag der CDU zum Ausgang der Wahl und über das Ergebnis der Wahl:

Bundestagsabgeordneter Michael Donth: „Wir hatten drei hervorragende und qualifizierte Bewerber um das Amt des Vorsitzenden, das hat man auch wieder an ihren starken Reden auf dem Parteitag gesehen. Wir alle in der Partei und darüber hinaus hatten lange die Möglichkeit, uns ein Bild von den dreien zu machen und nach unserer persönlichen Schwerpunktsetzung zu entscheiden. Im Kreis hatten wir unsere Mitglieder befragt. Zwei Drittel davon waren für Friedrich Merz, auch ich war der Meinung, dass er der richtige Bewerber war. Die Mehrheit der Delegierten hat sich nach diesem fairen Wahlkampf für Ministerpräsident Armin Laschet entschieden. Das ist jetzt unser neuer Vorsitzender, der die Union in die Zukunft und zunächst in das Wahljahr 2021 führen wird. Ich traue ihm zu und erwarte von ihm, alle, auch die Unterstützer der beiden anderen Bewerber, hinter sich zu versammeln und die Partei stark nach vorne zu bringen.“

Stadtverbandsvorsitzende Gabriele Gaiser: „Mit großer Überzeugung habe ich Friedrich Merz gewählt, wie im Übrigen auch schon 2018. Deshalb bin ich enttäuscht über den Ausgang der Wahl zum Bundesvorsitzenden. Auch viele unserer Mitglieder, die sich an der Mitgliederbefragung beteiligt haben, werden enttäuscht sein, immerhin haben sich ja 66 Prozent für Friedrich Merz ausgesprochen. Ich hätte mir gewünscht, dass gerade in dieser schwierigen Zeit Friedrich Merz mit seinem Schwerpunkt im Bereich Wirtschaft die Chance bekommen hätte, unser Land zu gestalten. Es waren drei kompetente Kandidaten und der Wettbewerb war fair geführt, dies hat insgesamt unserer CDU gut getan. Nun gilt es für die kommenden Wahlen und hier will ich besonders die Landtagswahl am 14. März bei uns in Baden-Württemberg ansprechen, mit Geschlossenheit für unsere Kandidatinnen und Kandidaten zu kämpfen.“

Kreisvorsitzender Manuel Hailfinger: „Der Bundesparteitag hat entschieden. Jetzt ist es wichtig, dass sich alle Mitglieder hinter dem neuen Parteichef Armin Laschet sammeln. Der Fokus liegt nun auf der Landtagswahl in Baden-Württemberg und der inhaltlichen Debatte zum neuen Grundsatzprogramm. Wir müssen aufbauend auf unseren christdemokratischen, wertkonservativen, sozialen und liberalen Grundsätzen noch vor der Bundestagswahl ein Programm entstehen lassen, das im 21. Jahrhundert Bestand hat. Daran werden wir uns als Kreisverband Reutlingen weiter stark beteiligen. Mich freut besonders, dass der erste rein digitale Parteitag technisch so einwandfrei über die Bühne gegangen ist. Die CDU hat damit bewiesen, dass sie die Partei der Digitalisierung ist.“

Nach der Wahl von Armin Laschet zu ihrem neuen Vorsitzenden ringt die CDU mit Blick auf das Superwahljahr 2021 um Geschlossenheit und Zusammenhalt.