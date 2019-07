Hauch vom Andenstaat Peru in Böhringen zu spüren

Gäste aus Lima, der peruanischen Hauptstadt in Südamerika, sind unlängst auf Einladung des Limawerks und der evangelischen Kirchengemeinde Böhringen zu Gast in dem Römersteiner Ortsteil gewesen. Die Gäste berichteten vom Leben in ihrer Heimat. Pfarrer Albrecht Lächele als ehrenamtlicher Vorsitzender des Kinderwerks Lima hieß die Gäste aus Peru auf der Schwäbischen Alb willkommen.

Farbenprächtige Trachten

Farbenprächtige Trachten, die vom Leben und der Freude der Peruaner an der Küste und im Andenhochland erzählen, trugen zwei Schüler, die mit ihren beiden Lehrerinnen Sandra und Monica aus Lima nach Deutschland gekommen waren. Das Kinderwerk Lima lädt jedes Jahr zwei Schüler zu einer zweiwöchigen Tour nach Deutschland ein. Dieses Mal waren es Juan Carlos und Alexandra aus dem Colegio Johannes Gutenberg in El Agustino. Die beiden Schüler stammen aus Familien, die aus sehr armen Verhältnissen kommen.

Sie erzählten bei ihrem Besuch in Böhringen von ihrem Land, ihrer Familie, ihrem Glauben und ihrer Kultur an drei Stationen. Schon am Morgen war die Gruppe im Albert-Schweitzer-Gymnasium in Laichingen zu Gast gewesen. In Laichingen besuchten sie ferner die Bäckerei von Peter Mangold und erhielten eine Führung durch die Backstube. Am Nachmittag gab es einen gemeinsamen Konfirmandenunterricht der Grabenstetter und Böhringer Gruppe in Böhringen. Am Abend füllten gut 60 Besucher das evangelische Gemeindehaus in Böhringen und waren sehr bewegt von den Darbietungen und Lebensgeschichten der Schüler.

Kinderwerk Lima seit 51 Jahren

Das Kinderwerk Lima wurde in Deutschland vor 51 Jahren gegründet, um benachteiligten Kindern mit ihren Familien Chancen für das Leben zu bieten. Dazu gehörte von Anfang an Bildung und Hilfe zur Selbsthilfe zum Programm. Nach dem Bau des Kindergartens folgten Grund- sowie weiterführende Schule und eine Berufsausbildung. In der Zehnmillionenmetropole Lima, so führte Jürgen Burst als Leiter der Kommunikation aus, leben immer noch drei Millionen Menschen in armen Verhältnissen.

Dort setzt das Kinderwerk Lima mit den peruanischen Partnerorganisationen an. 2000 Schülerinnen und Schüler erfahren Bildung, Sicherheit und auch geistliche Begleitung an nunmehr zwei Schulstandorten, außerdem gibt es im Hochland in Huanta eine weitere Schule mit 500 Schülern. Das Werk wird von Spenden getragen. Aus Europa fließen etwa vier Millionen Euro nach Übersee. Vor Ort werden mittlerweile drei Millionen erwirtschaftet, etwa aus Schulbeiträgen, Sachspenden oder Stipendien von Firmen.

Fröhlich geprägte Kultur

Die Begegnung in Schule und Gemeinde fördern die Gemeinschaft über die Kontinente hinweg. So konnten die Gäste aus Peru auf der Schwäbischen Alb vermitteln, wie sie Verantwortung für das Leben lernen und übernehmen. Die fröhlich geprägte Kultur vermittelte einen lebendigen Einblick in das Denken und Fühlen der Peruaner. Die mit den Schulen kooperierende Partnerkirche (Alianza) sorgt für die Möglichkeit, sich mit Fragen des Glaubens und Lebens auseinander zu setzen und gegebenfalls den Weg als Christ zu gehen.

Alexandra und Juan Carlos berichteten in Böhringen davon, wie sie aus der Kraft des Glaubens und der Gemeinschaft Hoffnung schöpfen. Die Familie und die gemeinsame Fürsorge spielen wohl eine weit größere Rolle als in Mitteleuropa. So helfen alle mit, dass in der Regel der älteste Jugendliche eine gute Ausbildung bekommt, der wiederum mit seinem Beruf dann die nachkommenden Geschwister unterstützt.

Geschenke für die Gäste

Zwei Dinge seien zur Abrundung noch erwähnt. Im Auftrag der Kinderkirche überreichte Christoph Wandel ein Geschenk an das Patenkind Fiorella, welches die Kinderkirche seit 13 Jahren mit ihren Spenden begleitet. Schön war es, dass Römersteins Bürgermeister Matthias Winter mit seinem Gruß der bürgerlichen Gemeinde seine Wertschätzung für die peruanischen Gäste zum Ausdruck brachte.

„Es war ein guter Tag auf der Alb für die peruanischen Gäste bei allen Begegnungen. Ab und zu tut der Wechsel der Blickrichtung einfach gut“, so das Resümee dieses Tages von Pfarrer Albrecht Lächele aus Böhringen. Er führt seit vielen Jahren ehrenamtlich den Vorsitz des Kinderwerks Lima. Pfarrer Lächele bedankte sich bei ihnen gemeinsam mit seiner Frau Hanna mit einem süßen Reiseproviant und wünschte den Gästen alles Gute.