VfB-Altstars treffen in Donaurieden auf Legenden aus der Region

Die Traditionsmannschaft des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist am Samstag, 28. Juli, in Donaurieden zu Gast. Am Wochenende des Laile-Fests treffen „VfB-Stars von früher“ auf „Regionale Amateur-Legenden“, hinter denen sich eine Auswahl früherer Aktiver aus mehreren Vereinen der Region verbirgt. Anpfiff auf dem Sportplatz der SF Donaurieden ist um 16 Uhr.

Das vorläufige Aufgebot an Ex-Profis, das der VfB den Sportfreunden Donaurieden durchgegeben hat, klingt vielversprechend: Unter den 16 Spielern finden sich die Namen Hansi Müller, Guido Buchwald, Karl Allgöwer, Bernd Förster, Peter Reichert, Rainer Zietsch, Jürgen Hartmann, Silvio Meißner und Roberto Pinto. Etliche von ihnen waren deutsche Meister, Europameister, Vizeweltmeister und sogar Weltmeister wie Guido „Diego“ Buchwald, an dessen Auftritte bei der WM 1990 vor allem gegen die Niederlande und im Finale gegen Argentinien unvergessen sind.

Die meisten Spieler der VfB-Traditionself waren in den 1970er-, 80er-Jahren und frühen 90er-Jahren für den VfB in der Bundesliga aktiv, bei Meißner (45 Jahre alt/von 2000 bis 2008 beim VfB Stuttgart) und Pinto (39/1999 bis 2001) liegt die Profikarriere noch nicht so lange zurück, sie sind die Jüngsten in dem für das Spiel in Donaurieden angekündigten Kader. Die genaue Besetzung der Traditionself am Samstag lasse sich aber noch nicht absehen, sagte Daniel Waibel von den Organisatoren der SF Donaurieden. Eine Verletzung oder Krankheit könne noch zu Absagen führen. „Aber wir rechnen schon damit, dass die angekündigten Spieler auch dabei sind.“

Die Absprache der Donaurieder mit der VfB-Traditionself, die über Peter Reichert lief, Mitglied der Bundesliga-Meistermannschaft 1984, sei reibungslos verlaufen, sagt Waibel. Die Anforderungen der Stuttgarter seien überschaubar gewesen: Der Platz sollte gut bespielbar und der Gegner ausschließlich mit über 40-Jährigen Spielern besetzt sein. „Es gab keine unerfüllbaren Wünsche.“

Für die Ü40-Auswahl der „Regionalen Amateur-Legenden“ wendeten sich die Donaurieder auch an die umliegenden Vereine – frühere Spielern des TSV Erbach, der SG Öpfingen, des SV Oberdischingen, der SF Dellmensingen und der TSG Achstetten meldeten Interesse an – sowie an ihre drei Hauptsponsoren, die auch jeweils einen Spieler stellen. So bestehen die „regionalen Amateur-Legenden“ aus 18 Spielern, die von Fritz Gerlach betreut werden, der als Trainer vor einem Jahrzehnt mit den SF Donaurieden über die Relegation in die Bezirksliga aufgestiegen war.

Das Vorprogramm zum Spiel der VfB-Traditionsmannschaft und der Ü40-Regionalauswahl beginnt bereits zwei Stunden vor dem Anpfiff. Ab 14 Uhr sorgt der Radiosender Donau3FM für Unterhaltung auf dem Sportplatz, rund 20 Minuten vor dem Anpfiff um 16 Uhr tritt die Tanzgruppe „Illegal“ auf. Nach der Begegnung ist auf dem Festgelände eine Autogrammstunde mit den Ex-Profis aus Stuttgart geplant, abends tritt die Münchner Partyband „Bandits“ auf.