Ex-Profis gegen Amateur-Legenden: Torreiches Spektakel in Donaurieden

Bekannte Namen, sehenswerte Kombinationen und jede Menge Tore: Amateur-Legenden aus der Region und die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart haben rund 800 Zuschauern in Donaurieden ein unterhaltsames Fußballspiel beschert. Am Ende hatten die Ex-Profis gegen die regionale Ü40-Auswahl aus der Region mit 7:6 (5:1) die Nase vorn.

Unter den Zuschauern waren viele Jugendliche und Kinder, die die VfB-Altstars, angeführt von Guido Buchwald (Weltmeister 1990, Vize-Europameister 1992, Deutscher Meister 1984 und 1992), Hans Müller (Europameister 1980), Bernd Förster (Europameister 1980, Vize-Weltmeister 1982, Deutscher Meister 1984) und Rainer Zietsch (Deutscher Meister 1984), zu deren Glanzzeiten nie hatten spielen sehen. Aber der Papa oder Opa dürfte ihnen gesagt haben, welche große Namen vor ihnen über den Rasen liefen. Das Tempo im Spiel der Ex-Profis war angesichts des fortgeschrittenen Alters – so feierte Müller am Vortag seinen 61. Geburtstag, Förster ist 62, Buchwald 57 – und des im Laufe der Jahre hinzugekommenen einen oder anderen Kilogramms Körpergewicht gemächlicher als früher, doch an spielerischer Klasse haben die Stuttgarter nichts eingebüßt. Und vor dem Tor waren die VfB-Altstars kaltschnäuzig – allen voran Silvio Meißner (45 Jahre) und Ralf Allgöwer (54), die je zweimal trafen.

„Wunderbare Pässe“

Einen Namen in der Region haben die Amateur-Legenden, die von verschiedenen Vereinen kamen und früher als Aktive in Bezirks- oder Kreisliga kickten: für die SF Donaurieden, die SG Öpfingen, SF Dellmensingen, den TSV Erbach, den SV Oberdischingen oder die TSG Achstetten. Am Ende waren sich alle Spieler der Auswahl einig: „Wahnsinn. Es war gigantisch und hat uns unglaublich viel Spaß gemacht“, sagte Michael Kleck nach der Begegnung mit den einstigen Bundesliga-Größen, deren nach wie vor vorhandene fußballerische Qualität den Öpfinger beeindruckte. „Man hat gesehen, dass wir im Schnitt zehn Jahre jünger sind und läuferisch im Vorteil waren, aber wenn die Stuttgarter den Ball hatten, haben sie ihn nicht mehr verloren und gezeigt, dass sie immer noch wunderbare Pässe spielen können“, so Kleck.

Von einem „Riesenerlebnis“ sprach auch Thomas Schmid – für seinen Verein SF Donaurieden, der die eigenen Nachwuchsspieler von der D-Jugend bis zu den Bambini als Einlauf- oder Ballkinder eingebunden hatte, aber auch für ihn persönlich. Das Spiel gegen frühere Welt- und Europameister, das Abklatschen mit einem Buchwald – „das vergisst man nicht mehr“, so Schmid.

Unvergessen werden auch das knappe Ergebnis und das alles andere als einseitige Spiel bleiben. Die Amateurauswahl war durch Berthold Ströbele in Führung gegangen (15. Minute) und hatte weitere Chancen, die Stuttgarts Keeper Christof Weber vereitelte. Dann schlugen die VfB-Altstars, die ihre ersten Möglichkeiten vergeben hatten, zu: Ralf Allgöwer (24.) und Timo Wenzel (26.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Wende. In der Schlussphase der ersten Halbzeit – man hatte eine Spielzeit von zweimal 40 Minuten vereinbart – sorgten Silvio Meißner, ein Eigentor von Edin Mujic, der vor dem einschussbereiten Jörg Wolff klären wollte, und erneut Meißner innerhalb von vier Minuten für das 5:1. Den Amateuren schwante Böses: „In der Halbzeit dachte ich: Jetzt müssen wir uns zusammenreißen, sonst kriegen wir das Loch voll“, sagte Kleck.

Auswahltrainer Fritz Gerlach, der vor zehn Jahren mit den SF Donaurieden in die Bezirksliga aufgestiegen war und gegen die VfB-Altstars seinen Trainer-Ruhestand unterbrach, schwörte seine Spieler in der Pause auf die zweite Halbzeit ein. Die Aufholjagd begann: Michael Rommel schoss das 2:5 sechs Minuten nach dem Seitenwechsel, Michael Kleck kurz darauf das 3:5, dem Klaus Junginger in der 54. Minute das 4:5 folgen ließ. Das ließen die Stuttgarter nicht auf sich sitzen, Ralf Allgöwer (61.) und Silvio Meißner bauten den Vorsprung wieder aus, doch die Regionalauswahl kam durch Treffer von Michael Faber (70.) und Berthold Ströbele (72.) erneut heran. Nur der Ausgleich gelang den Amateur-Legenden nicht – was Michael Rommel mit Humor kommentierte. „War waren knapp dran, aber zu den Vertragsbedingungen zählte, dass der VfB knapp gewinnen darf“, flachste der Torschütze zum 2:5.

Die knappe Niederlage nahm auch Trainer Gerlach nicht krumm. Angesichts der kurzen Vorbereitung der Auswahl („Wir haben einen Monat einmal pro Woche locker trainiert, um uns abzustimmen“) war er „mehr als zufrieden“ mit seinem Team. „Die VfB-Legenden so zu fordern, verdient Hochachtung“, sagte Gerlach. „Und 13 Tore sieht man ja auch nicht so oft.“