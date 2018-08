Entscheidung in den letzten Minuten

Die Sportfreunde Donaurieden haben ihr erstes Heimspiel in der Fußball-Kreisliga A etwas unglücklich verloren. Die Gäste von der Schelklinger Alb drehten in der letzten Viertelstunde noch das Spiel.

SZ-Topspiel: SF Donaurieden – FC Schelklingen/Alb 2:3 (1:1). - Tore: 1:0 Andreas Steinle (10., FE), 1:1 Andre Kley (14.), 2:1 Bernd Stetter (55.), 2:2 Fabian Mayer (75.), 2:3 Ralf Lang (90.). - Es war ein großteils ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit. Nach ihrer schnellen Führung hatten die Sportfreunde zweimal Glück. Doch in der 14. Minute legte Timo Rothenbacher vor und Andre Kley gelang der Ausgleich. In der Folge gab es viele Eckbälle für den Gastgeber und zweimal hatten die Gäste bei klaren SFD-Chancen Glück. Insgesamt war das 1:1 zur Halbzeitpause jedoch gerecht.

Nach der Pause legte der Aufsteiger zu und brachte schon in der 49. Minute das Schelklinger Tor in Gefahr. Der Gästetorwart klatschte einen Ball ab und ein Verteidiger klärte daraufhin knapp vor der Torlinie. Doch in der 55. Minute war es soweit: Bernd Stetter wurde freigespielt und traf zum 2:1.

Die Sportfreunde hatten nun zeitweise mehr vom Spiel und der FC Alb hatte Mühe, um keine weiteren Gegentore zu kassieren. Doch eine Viertelstunde vor Spielende war die einheimische Abwehr nicht im Bilde, Fabian Mayer nutzte freistehend die Lücke zum 2:2. Jetzt war die Partie völlig offen und besonders die Gäste wollten sich mit einer Punkteteilung nicht zufrieden geben. Zunächst hatten die Sportfreunde noch einmal Glück. Doch in der 90. Minute ließen die Abwehrspieler einen Konter zu, der von dem nachgerückten Ralf Lang zum 2:3 verwertet wurde. Enttäuschung nach dem Schlusspfiff bei den Spielern und auch Fans des Aufsteigers, die zumindest auf ein Remis hoffen durften. Es zeigte sich einmal mehr, dass ein Spiel erst mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters zu Ende ist.

Der Aufsteiger ist nun mit zwei Niederlagen in die Runde gestartet und muss versuchen, schnellstmöglich zu punkten. Der FC Schelklingen/Alb dagegen schien nach der Schlappe vom Donnerstag gut erholt. - Reserven: 4:1.