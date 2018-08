Theatergruppe spendet an Hospizdienst

Bereits zum zweiten Mal ist die Theatergruppe Dieterskirch von der Aktion „Theater auf dem Berg“ der Berg-Brauerei Ehingen auserwählt worden. Auf dem historischen Burghof in Berg wurden unter freiem Himmel und bei bestem Wetter zwei kleine Theaterstücke aufgeführt.

Die Eintrittsgelder werden stets einem gemeinnützigen Zweck zugeführt. In diesem Jahr haben die Dieterskircher den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst bedacht. So erhielt Annette Brade, die Koordinatorin dieses Dienstes in der Region Biberach-Saulgau, einen Scheck über 1200 Euro. Dabei berichtete Frau Brade den Theaterspielern wie wichtig diese Arbeit des Kinderhospizdienstes für betroffene Familien ist, in denen ein Kind beziehungsweise ein Elternteil von einer unheilbaren Krankheit betroffen oder bereits daran verstorben ist. Das Leid der Angehörigen bzw. Hinterbliebenen, insbesondere bei den Kindern, ist unsagbar. Annette Brade und deren 23 über die ganze Region verteilten, ehrenamtlichen Begleiterinnen bieten Unterstützung und praktische Hilfe an bei der Bewältigung eines veränderten Alltags, der plötzlich völlig anders ist.

Neben dem herzlichen Danke-Schön an die Theatergruppe Dieterskirch geht auch ein großes Lob und Vergelt’s Gott an die Berg-Brauerei Ehingen, ohne die diese Spende nicht möglich gewesen wäre.