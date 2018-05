Unternehmer hilft älteren Menschen beim Umzug

Während viele Menschen Umzüge eher scheuen, liebt der Dellmensinger Unternehmer Heiko Schichtele sein Geschäft. Er hat sich auf Umzüge für ältere Mitbürger spezialisiert und das erfordert deutlich mehr als nur zwei starke Arme.

Witze über seine „Seniorenumzüge“ hat Heiko Schichtele schon genug gehört. Besonders, wenn ihn Passanten nicht bemerken, wenn er bei offenem Fenster im Führerhaus eines seiner Fahrzeuge sitzt. „Da stehe ich drüber, und mancher originelle Spruch bringt auch mich zum Schmunzeln“, sagt Schichtele, der vor rund fünf Jahren nach Dellmensingen gezogen ist und nach seiner Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann mit 24 Jahren sein erstes Transportunternehmen gegründet hat. Seit seinem Studium 1998 habe er nie mehr etwas anderes gemacht. Umzüge sind seine Passion. Als Umzüge in Seniorenheime rund 30 Prozent seiner Auftragslage ausmachten, kam ihm der Gedanke, sich zu spezialisieren.

Grundsätzlich unterscheide sich ein Umzug eines älteren Menschen, egal ob er nun in ein Seniorenheim oder eine private Wohnung zieht, komplett von einem normalen Umzug jüngerer Leute. „Sie packen, rufen drei bis fünf Freunde an, mieten einen Sprinter und schauen, dass um fünf das Bier kalt und der Grill heiß ist“, sagt Schichtele und lacht. Bei Senioren reiche es nicht nur freundlich, verlässlich und pünktlich zu sein. „Man braucht ein großes Maß an Einfühlsamkeit und muss Vertrauen schaffen“, sagt Schichtele. Deswegen geht einem Umzug meist ein Termin mit einem Beratungsgespräch voraus. In diesem wird nicht nur geklärt, wann die Firma vor Ort sein soll und wohin es geht. Es wird geklärt, wer einpackt, wer die Wohnung reinigt und sogar was alles mitgenommen wird. Sein Ziel sei es, beim Beratungsgespräch auch immer die Angehörigen miteinzubeziehen. Man müsse eben einfach viel mehr vorher abklären, als bei einem normalen Umzug. Wichtig sei es den Kunden ganz individuell zuhause zu beraten. „Ich darf meine Kunden nicht überfordern. Einfache Tätigkeiten sind für Senioren manchmal schwierig oder sogar unmöglich.“ Man könne nicht einfach um 17 Uhr Schluss machen. Bei einem ältere Menschen müsse am Abend das Telefon, der Fernsehen und die Lampen nicht nur an Ort und Stelle stehen, sondern auch funktionieren.

Meiste Umzüge führen ins Seniorenheim

Bei manchen Kunden müssten erst Hemmung und manchmal sogar Angst im Gespräch abgebaut werden. Denn 90 Prozent von Schichteles Aufträgen bedeuten den Umzug älterer Menschen aus den heimischen vier Wänden in ein Senioren- oder Pflegeheim. Die Heime haben sich in den vergangenen Jahren sehr gewandelt. Heute gibt es neben den klassischen Ein-Zimmer-Apartments auch Zwei- bis Dreizimmerwohnungen. Gerade dann müsse darauf geachtet werden, dass sinnvoller Hausrat mitgenommen wird. Zudem gelten natürlich überall spezielle Regeln, die Schichtele und sein Team alle kennen müssen. So haben die Senioren in den Heimen beispielsweise Vorrang im Aufzug. Es gelten unterschiedliche Ruhezeiten und alleine, um die neue Wohnung betreten zu dürfen, braucht die Firma schon eine Vollmacht. „Wenn man sich nicht auskennt und keine Vollmacht hat, stehen man in vielen guten Häusern einfach vor der Tür und darf nicht einmal rein.“ Schon einige Male musste Heiko Schichtele der Retter sein, wenn ein normaler Unternehmer mit dem Inhalt eines ganzen Hauses vor dem Seniorenheim stand.

Die meisten von Schichteles Kunden kommen aus dem Alb-Donau-Kreis. Aber er bewältigt auch weitere Strecken. „Wenn der Senior von hier nach Hamburg ziehen möchte, machen wir das, anders rum nicht“, erklärt Schichtele. Viele zögen im Alter in die Nähe der Kinder – was auch sehr sinnvoll sei, wie Schichtele sagt. So war und ist er mit seinem Team regelmäßig in fast jeder deutschen Großstadt. „Besonders freue ich mich, wenn ein Auftrag nach Freiburg im Sommer kommt. Da ist es toll.“

Manchmal müssen auch ungewöhnliche Andenken oder Einrichtungsgegenstände mit. Aber auch dafür findet der passionierte Umzugsunternehmer Lösungen. „Einer unserer Kunden hat eine Drehbank mitgenommen, die dann in den Keller des Heims gebracht wurde. Da musste eine Spezialfirma kommen, um den Aufzug zu unterstützen.“ Heiko Schichtele könnte Bücher voller Anekdoten schreiben. „Sie würden sich wundern, was man alles in ein Seniorenheim mitnimmt. Es gibt rührende, bewegende und lustige Tage. Jeder Tag ist anders. Das macht den Reiz aus.“ Seine größte Aufgabe bisher war der Umzug einer kompletten Bibliothek eines Professors. 60 Meter Bücherregale, wandhoch und am Ende musste jedes Buch wieder an seinem Platz stehen. Sein erster Hund stammt aus einer Entrümpelung und „erst kürzlich habe ich eine lebendige Schildkröte gefunden“.