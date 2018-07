Mit hochinteressanten Erzeugnissen aus der Werkstatt von Hobby-Künstlern ist die Dellmensinger Mehrzweckhalle am Wochenende gefüllt gewesen: Die Künstlerausstellung im Turnus von zwei Jahren hat wieder die Besucher vom Weihnachtsmarkt draußen in die Halle geführt.

Mehr als zehn Aussteller zeigten, was sie das Jahr über in ihrer Freizeit treiben und anfertigen können. Zum Großteil waren es Bilder, die mit unterschiedlichen Materialien entstanden und die Blicke auf sich zogen. Ausnahmen: Marc Swoboda zeigte seine Modellautos: kleine Flitzer, die er zwar als Rohling eingekauft hat, aber mit viel Liebe und Akribie zusammengebaut und angemalt hat. Buchbindermeisterin Anke Eichhorn aus Ulm präsentierte ihre reparierten Fotoalben, Gästebücher und Festschriften. In ihrem Sortiment gibt es auch Dreiecksbücher, reparierte alte Folianten und Reliefeinbände.

Keramik für den Weihnachtsbaum konnte man bei Cosima Wiech aus Erbach finden. Stefanie Keil aus Erbach ließ ihre Schmuck-Kompositionen glänzen und manchen Weihnachtswunsch wecken.

Seit einem Jahr erst malt die 24-jährige Jessica Sontheimer aus Ersingen. Sie hat bereits ein buntes Kaleidoskop an Formen und Farben entwickelt, so auch "Quadrologos", mit Bindfäden in kreuzweiser Anordnung zusammengefasste Farbkomplexe. Mit genügend Abstand musste man die großen Bilder von Petra Spegel auf sich wirken lassen, auch Rita Braunsteffer zog mit ihren Kompositionen die Besucher an.

Wohl der älteste Aussteller war mit 85 Jahren Rudolf Scherer, der mit seinen gegenständlichen Exponaten manche eigene Erinnerung verband und um die Einbindung eines Zugseils für die Holzbrücke beim Erbacher Schloss nicht verlegen war.

Dem Wunsch des Ortsvorstehers Klaus Hägele, dieses Jahr auch das Entstehen von Kunstwerken zu zeigen, war Hans-Dieter Lehmann nachgekommen. Er ließ neugierige Buben den Pinsel schwingen. (hd)