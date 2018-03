Weizenbier hat es den Gründern der Schlosshütte angetan. Zum inzwischen 25. Weizenbierfest luden die längst erwachsenen Macher des Festes heuer wieder auf die Gemeindewiese an ihrer Hütte ein. Sehr gut war das Jubiläumsfest – traditionell an Fronleichnam – besucht, freuten sich der Vorsitzende des Vereins, Udo Schaible, und Vereinskassier und Getränkewart Winfried Mollenhauer. „Wir werden vom guten Wetter begünstigt“, sagt Schaible. An 150 Hütten im Umland wurde mit Plakaten für das Fest geworben.

18 Weizenbiere – darunter ein Kristall-, ansonsten Hefeweizenbiere – stehen noch bis Samstagabend bei dem dreitägigen Fest zur Auswahl. Gut sichtbar werden die Biere Nummer 1, Franziskaner aus München, bis Weizenbier Nummer 18, Unertl Weißbier aus Haag in Oberbayern, über der Weizenbiertheke zur Auswahl präsentiert, dabei auch heimisches Adler Bräu.

Bei Ausflügen ins Bayrische probieren die Veranstalter gerne fremde Biere und schenken diese bei großer Zustimmung der Mitglieder dann beim Fest aus. „Mancher probiert über die Festtage alle Weizen durch“, weiß Schaible. Für die entsprechende Stärkung wird neben der flüssigen Nahrung auch Braten, der am Eröffnungstag aber rasch ausverkauft war, Bratwurst, rote Grill- und Currywurst sowie Hamburger angeboten. Sonst geht das Getränk gerade beim Durcheinandertrinken in den Kopf, meinte ein Festbesucher, der aber doch auf das Alkoholfreie verzichtet und stattdessen lieber ein Weizenbier weniger trinkt. Als die Weizenbierrenner nennt Udo Schaible das Franziskaner Weißbier und den Weißen Hirsch mit Schnappverschluss aus Sonthofen.

Zum Frühschoppen am Donnerstag spielte die heimische Musikkapelle. Die Tanzgarde Äpfingen trat auf. Das Fest startet am heutigen Freitag in bewährter Weise mit Albschreck Untersulmetingen, um ab 20Uhr erstmals mit den Original Goldberg-Musikanten eine Dirndl- und Lederhosenparty zu feiern. Dann gibt es außer Weizenbier auch eine Prosecco-Bar. Der Festsamstag beginnt, wie schon das 20. Weizenbierfest vor fünf Jahren, mit einem Festumzug, den die Feuerwehr, die Musikvereine Dellmensingen und Stetten, ein Gespann der Gold Ochsen Brauerei, eine Kutsche und ein Festwagen mit den Schlosshüttemitgliedern sowie der Oldtimerverein auf der Lange bis zur Straubstraße gestalten werden. Anschließend findet Stimmungsmusik und die Vergabe der Tombolapreise statt. Über den Kauf von fünf und zehn Weizenbieren ist die Teilnahme an der Tombola möglich.

Am Sonntag ist Abbau. Anlaufpunkt ist die Schlosshütte immer mittwochs und am Wochenende für inzwischen alle Generationen.