Freiwillige Helfer reinigen Ufer, Flüsse und Seen

Auch heute landet noch viel Müll in der Natur. Um zumindest entlang der Gewässer ein Zeichen zu setzen, hat der Landesfischereiverband Baden-Württemberg am Wochenende erstmals den „Tag des Gewässers“ veranstaltet. Daran beteiligte sich auch der Fischereiverein Dellmensingen mit einer Gewässerputzete an seinen Vereinsgewässern.

28 Mitglieder unter der Leitung des Vorsitzenden Ulrich Otte waren mit mehreren Fahrzeugen rund vier Stunden lang an und um Gräben, Bäche und Seen im Einsatz. In mehreren Gruppen kontrollierten die freiwilligen Helfer die Ufer entlang der Gewässer. Das war zum einen an der Rot in Dellmensingen bis nach Stetten, dann in Ersingen der „Vogelsee“ hinter dem Badesee und dann noch, auf der anderen Seite von Ersingen, an einem Teil entlang der Riß.

Diese Gewässerputzete wird bereits seit Jahren immer vor dem 1. April veranstaltet. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Winter-Hochwasser immer viele Abfälle in den Gewässer und an die Ufer gespült. Somit sei es sinnvoll, bevor die Angelsaison beginne, zuerst einmal für ein sauberes Wasser für die Fische zu sorgen, heißt es von der Vereinsführung.

Der gefundene und zusammengesammelte Abfall wurde mittels der Fahrzeugen und Anhänger zu dem von der Stadt Erbach beim Vereinsheim aufgestellten Müllcontainer gebracht und darin gelagert. Nach Aussagen der Teilnehmer war in diesem Frühjahr die Verschmutzung in den Gewässern allerdings nicht so stark wie im vergangenen Jahr. Der Müllcontainer sei damals am Ende der Putzete randvoll gewesen.

Am 1. April beginnt für die Fischereivereine und Angler die Fisch-Saison. Denn zu diesem Zeitpunkt endet die Schonzeit für die Forellen. Die anderen Fischarten können schon zu Beginn des Jahres, soweit möglich, geangelt werden. Der Fischereiverein Dellmensingen fischt mit seinen Mitgliedern in der Regel elf Monate im Jahr (vom 1. Februar bis zum 31. Dezember).

Ortsverwaltung spendet Brotzeit

Nachdem alle Gruppen mit ihrem gesammelten Abfall zum Vereinsheim zurückgekehrt waren, setzten sich zum Abschluss alle Teilnehmer vor dem Vereinsheim auf dort aufgestellte Bierbänke an Biertischen in die nun scheinende Sonne. Als Belohnung und zum Ausgleich gab es eine Brotzeit mit belegten Brötchen und Getränken, die für den Einsatz an diesem Tag von der Ortsverwaltung Dellmensingen gespendet wurde.