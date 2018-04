Frauen und Mädels shoppen in Dellmensingen nach Herzenslust

Zu einem Frauen- und Mädchenflohmarkt hat am Freitagabend die Dellmensinger Kurzzeitbetreuung in die Aula der Schule eingeladen. Gut gefüllt mit Kleidern und Besuchern präsentierte sich die Aula am Freitagabend und es konnte nach Herzenslust geshoppt werden.

Unter der Leitung von Organisatorin Tanja van Acken veranstaltete der Verein den Flohmarkt. Weiter sorgten die beiden Vorsitzenden, Astrid Lüngen und Judit Ritter, sowie Schriftführerin Simone Litzinger für einen reibungslosen Ablauf. Verkauft wurden an diesem Abend an den Ständen Kleidung, Schuhe, Taschen, Schmuck oder auch Selbstgemachtes. Daher wurde es auch „Frauenflohmarkt“ genannt. Aber nicht nur Frauen verkauften dort ihre Artikel, sondern sie erhielten auch Hilfe von ein paar ihrer Männer bei dieser Veranstaltung. Auch für Getränke und Snacks war gesorgt, sodass der Flohmarkt ein umfassendes Programm anbot.

Weniger Besucher als im Vorjahr

Bereits im vergangenen Jahr fand die erste Veranstaltung in dieser Art, in der Schule in Dellmensingen statt, nur dieses Mal waren es allerdings nicht ganz so viele Verkaufsstände wie bei der vergangenen Auflage.

Nach Beendigung der Veranstaltung hatten nach aktueller Auswertung rund 120 Frauen und Mädels den Flohmarkt besucht. Das waren nicht ganz so viele Besucherinnen wie im vergangenen Jahr. Die Vermutung liegt nahe, dass daran vielleicht das schöne Wetter ein wenig schuld war.