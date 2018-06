Dellmensinger feiern bei bestem Wetter

Traditionell lädt der Verein Schlosshütte Dellmensingen an Fronleichnam zur Weizenbierhockete an die Schlosshütte ein. Bei bestem Wetter und vollbesetzten Bänken wurde in diesem Jahr.

Neben der Dellmensinger Schlosshütte hatten die Vereinsmitglieder schon seit Tagen den Platz für die Hockete vorbereitet. Den Bierausschank übernahmen sie selbst. Ausgeschenkt wurden hauptsächlich verschiedene Sorten von Weizenbieren.

Blasmusik, die begeistert

Umrahmt wurde der Tag musikalisch von verschiedenen Gruppen. Den Auftakt machten die Blasmusiker von „Schwäbisch 7“, die schon bei den vorangegangenen Veranstaltungen fast immer dabei waren. Das Motto dieser sieben Musiker lautet: „Blasmusik, die begeistert!“ Begeistert lauschten die Besucher der Blasmusik und belohnten die jungen Männer mit viel Applaus. Nach mehr als drei Stunden ging der Auftritt der Gruppe seinem Abschluss entgegen und die Musiker wollten ihren Auftritt beenden. Doch damit war das Publikum nicht einverstanden. Mit viel Applaus und dem Verlangen nach einer Zugabe wurden die Musiker zum Weiterspielen animiert.

Gleich zu Beginn waren sporadisch die ersten Gäste gekommen und so füllten sich die Plätze neben der Schlosshütte. Sehr viele Leute kamen auch mit ihren Fahrrädern, ein paar Gruppen sogar von etwas weiter her. In Dellmensingen wollten sie beim Frühschoppen die Zeit bis zum Mittagessen verbringen, sich erholen, sich stärken und für die weitere Radtour vorbereiten.

Gut gefüllt zur Mittagszeit

Natürlich erschienen auch viele Dellmensinger Bürger und Besucher aus der nahen Nachbarschaft zu Fuß oder in ihren Autos. Die Plätze füllten sich immer mehr, sodass zur Mittagszeit fast alles voll war. Die Metzgerei Angerer sorgte schon frühzeitig und über die Mittagszeit fürs Essen.

Zugaben für das Publikum

Gerne spielten die Blasmusiker von „Schwäbisch 7“ die gewünschte Zugabe und das Publikum summte, sang und schunkelte mit. Einige Zeit nach 14 Uhr beendete die Gruppe ihren musikalischen Auftritt und machte Platz für die nachfolgende Gruppe – die „Trachtenkapelle Schießen“ nahm nun auf der Bühne Platz. Auch bei der Trachtenkapelle waren die Zuhörer begeistert von den musikalischen Vorträgen. Diese Musikkapelle spielte nicht nur auf ihren Instrumenten, sondern der Leiter und Dirigent der Kapelle übernahmen bei vielen Liedern die Gesangseinlage. Dabei motivierte dieses Gesangsduo das Publikum zur aktiven Teilnahme.

Auch die „Trachtenkapelle Schießen“ begeisterte das Publikum mit ihrer Musik so, dass diese dann ebenfalls noch Zugaben forderten. Gerne befolgte die Musikkapelle diese Vorschläge der Zuhörer und beendete ihren musikalischen Teil mit recht stimmungsvollen Zugaben. Den Abschluss an Unterhaltung bot schließlich der Musikverein Griesingen.