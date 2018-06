Dellmensingen will weiteren Kreisverkehr

Der Ortschaftsrat Dellmensingen hat in seiner Sitzung am Mittwochabend den Entwurfsbeschluss für das Baugebiet Gansweidäcker verabschiedet. Im Januar geht dieser in den technischen Ausschuss der Stadt Erbach, einen Monat später in den Gemeinderat.

Für den ersten Bauabschnitt im Gansweidäcker ist eine Nachverdichtung vorgesehen, damit Reihen- und Doppelhäuser gebaut werden können, so Ortsvorsteher Reinhard Härle. Außerdem wurde für das Baugebiet ein Lärmschutzgutachten erstellt. Daraus geht hervor, dass im Bereich des zweiten Bauabschnitts ein Lärmschutzwall gebaut werden muss. Dieser muss mindestens vier Meter hoch sein und in entsprechend großem Abstand zur Kreisstraße errichtet werden.

Ein weiteres Thema der Ortschaftsratssitzung war der Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung zwischen der Humlanger Straße und der Kreisstraße. Die Räte beschlossen, den Bau des Kreisels zu beantragen. Im Oktober gab es vor Ort eine Verkehrsschau mit der Straßenverkehrsbehörde, und der Ulmer Polizei. Anwohner hatten in der Vergangenheit immer wieder auf die Gefahren der Kreuzung hingewiesen und den Dellmensinger Ortschaftsrat gebeten, möglichst bald etwas zu unternehmen. Besonders bei Nebel sei die Unfallgefahr sehr groß, so die Befürchtungen.

Als Vorbild für Dellmensingen dient den Räten der Kreisverkehr im wenige Kilometer entfernten Achstetten. Dieser funktioniere als Blaupause für einen wirksamen Kreisel sehr gut, so der Ortsvorsteher Reinhard Härle.